Tragedia durante un entrenamiento en Kazajistán: 19 militares arrastrados por el mar (video)

En Kazajistán,en la región de Mangystau, ocurrió un incidente trágico durante ejercicios navales. Mientras realizaban una misión de entrenamiento de combate en la costa del mar Caspio, 19 militares fueron arrastrados por el mar. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 9 de ellos y 3 personas han sido rescatadas. Continúan las labores de búsqueda y rescate para determinar el destino de los demás.

El incidente ocurrió el 24 de septiembre durante una misión de entrenamiento en el marco de los ejercicios de las Fuerzas Navales de las Fuerzas Armadas de Kazajistán, en la costa del Caspio en la región de Mangystau.

Las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente

Según información preliminar del Ministerio de Defensa de Kazajistán, el incidente fue causado por un deterioro repentino de las condiciones meteorológicas y un aumento del viento .

La situación se agravó mientras los militares cumplían su misión de entrenamiento, provocando que 19 de ellos fueran arrastrados al mar.

En la operación de búsqueda y rescate participaron unidades de la Armada, fuerzas del Ministerio de Situaciones de Emergencia, aviación y otros servicios pertinentes.

Nueve militares fallecieron

El Ministerio de Defensa informó que, hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 9 militares.

Otras 3 personas fueron rescatadas. Uno de los rescatados fue hospitalizado.

Continúa la búsqueda de los militares restantes. El Ministerio indicó que proporcionará información adicional tan pronto como se confirmen los resultados de la operación y el estado de los militares.

Por el momento, no se conocen todos los detalles del suceso. Por ello, se solicita no difundir información no confirmada por las autoridades oficiales.

Los ejercicios se llevaban a cabo en el marco de «Khazar Qorgany-2026»

La tragedia ocurrió durante los ejercicios navales de Kazajistán en el mar Caspio.

Según datos del Ministerio de Defensa, «Khazar Qorgany-2026» comenzó el 22 de septiembre. En ellos participaron las Fuerzas Navales de Kazajistán y otras unidades pertinentes.

Se informó que en los ejercicios participaron más de 500 militares, tripulaciones de buques de guerra, unidades costeras, así como fuerzas de guardia costera del Servicio de Fronteras del Comité de Seguridad Nacional y fuerzas de defensa aérea en la región de Mangystau.

De esta manera, la tragedia del 24 de septiembre ocurrió durante el proceso de ejercicios militares a gran escala.

Se inició un caso penal

Las fuerzas del orden de Kazajistán han iniciado un caso penal en relación con la tragedia.

Se ha formado un grupo operativo de investigación para determinar todas las circunstancias del suceso. En el lugar trabajan agentes de los órganos de asuntos internos, del Ministerio de Situaciones de Emergencia y de la fiscalía. También se informó que se han ordenado peritajes judiciales.

Asimismo, se informó que el Primer Ministro de Kazajistán, Oljas Bektenov, dio instrucciones para crear una comisión gubernamental con el fin de investigar las causas del incidente.

Por lo tanto, se está llevando a cabo simultáneamente una investigación penal y una verificación a nivel gubernamental.

El Ministerio de Defensa prometió ayuda a las familias de los fallecidos

El Ministerio de Defensa de Kazajistán expresó sus profundas condolencias a los familiares de los militares fallecidos.

El Ministerio anunció que se brindará la ayuda y el apoyo necesarios a las familias de los fallecidos.

En este momento, la atención principal se centra en continuar las labores de búsqueda y rescate, identificar a los fallecidos y estudiar de manera imparcial todas las causas del incidente.

Continúan las labores de búsqueda

Por ahora, los informes oficiales señalan como causa inicial del incidente el deterioro repentino del clima y el aumento del viento.

Sin embargo, las causas completas de la tragedia, las medidas de seguridad durante el entrenamiento y todas las circunstancias que llevaron al suceso se conocerán después de los resultados de la investigación.

Por lo tanto, en esta etapa, las cifras más importantes permanecen sin cambios: 19 militares arrastrados por el mar, 9 fallecidos, 3 rescatados, continúa la búsqueda de los demás.

El Ministerio de Defensa de Kazajistán informó que proporcionará información adicional sobre los resultados de la operación de búsqueda y el proceso de investigación a través de sus canales oficiales.