Comparativa de privacidad de pantalla: Xiaomi 18 Pro vs Galaxy S26 Ultra

El Xiaomi 18 Pro y el Galaxy S26 Ultra, dos de los modelos insignia más recientes en el mercado de smartphones, han sido sometidos a pruebas sobre sus funciones de privacidad únicas. Según los resultados comparativos iniciales presentados por el reconocido insider Ice Universe, ambos smartphones avanzados mostraron resultados radicalmente distintos en cuanto a la protección de pantalla, captando la atención de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, el insider Ice Universe, conocido en el mundo tecnológico por su información fiable, probó ambos flagships desde diferentes ángulos para evaluar sus capacidades en el modo de privacidad. El criterio principal fue la eficacia con la que los dispositivos ocultan la información de miradas ajenas.

Protección de pantalla y visibilidad lateral

Las pruebas realizadas revelaron que el próximo flagship de Samsung muestra una mayor eficacia en este aspecto. Se determinó que, con el modo de privacidad activado en el Galaxy S26 Ultra, la imagen de la pantalla se vuelve prácticamente invisible para quienes miran desde un ángulo lateral.

Resulta que en el flagship de Samsung, el contenido se vuelve extremadamente borroso al mirarlo desde un ángulo, haciendo imposible su lectura. Incluso si las personas cercanas están a una distancia muy corta del usuario, la función de privacidad demostró ser capaz de proteger eficazmente los datos personales contra miradas indiscretas.

Características específicas del flagship de Xiaomi

Sin embargo, el modelo Xiaomi 18 Pro registró un resultado ligeramente distinto. El experto señala que el flagship de la marca china también cuenta con un modo de privacidad que funciona, pero no logra proporcionar una restricción tan estricta como la de Samsung.

Incluso después de activar el modo en el Xiaomi 18 Pro, el texto y las imágenes en pantalla permanecen lo suficientemente visibles desde muchos ángulos. Aunque la función cumple su propósito limitando la visibilidad hasta cierto punto, el efecto de protección es notablemente menos potente en comparación con el Galaxy S26 Ultra.

En conclusión, si el objetivo principal es ocultar al máximo los datos personales de los demás, el Samsung Galaxy S26 Ultra demuestra una clara superioridad. Esta comparativa permite a los usuarios evaluar de antemano qué smartphone es más adecuado para garantizar su privacidad.