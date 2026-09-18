¡Una boda con 40 centímetros de agua! La reacción de los invitados sorprendió a todos

·14·Mundo
¡Una boda con 40 centímetros de agua! La reacción de los invitados sorprendió a todos

Una ceremonia de boda celebrada en la provincia de Quang Tri, Vietnam, se convirtió inesperadamente en una escena inusual. A pesar de las fuertes lluvias y las inundaciones, los invitados no abandonaron la mesa: comieron el banquete de bodas de pie en casi 40 centímetros de agua.

El 13 de septiembre, la boda de Duong My y Thai Huynh se llevó a cabo en el patio familiar. Sin embargo, el cercano río Thach Han se desbordó repentinamente debido a un ciclón tropical, inundando el lugar de la ceremonia.

Los invitados se subieron los pantalones y comieron alrededor de la mesa mientras permanecían de pie en el agua. Cuando el nivel alcanzó unos 40 centímetros, la familia consideró posponer la ceremonia por motivos de seguridad.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. El 14 de septiembre, alrededor de las 03:00, el agua se había retirado por completo.

Una vez que el agua bajó, la ceremonia de recepción de los novios continuó con normalidad. Los anfitriones comentaron que la inesperada inundación hizo que su día especial fuera aún más memorable.

Duong MyThai HuynhQuang TriRío Thach HanVietnam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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