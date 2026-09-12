En la 4ª jornada de la Premier League, todo el mundo del fútbol espera con ansias el primer gran choque de la temporada: el derbi de Manchester. Con un pleno de 9 puntos en 3 partidos, el líder Manchester Cityvisitará a su rival histórico, Manchester Unitedque lucha con 4 puntos. Con una competencia feroz en la plantilla de Enzo Maresca, el papel potencial del defensa de nuestra selección nacional, Abdukodir Husanov, se ha convertido en el centro de las discusiones de los aficionados ingleses. En cuanto la página «Manchester City Feed» lanzó la pregunta: «¿Husanov o Nunes, quién debería jugar en el lateral derecho contra el United?», estalló un intenso debate entre miles de fans.

«¡No conduzcan un Rolls-Royce en un rally!»: La posición incómoda de Husanov y el experimento de Maresca

La posición del defensa uzbeko de 22 años en el City se volvió aún más intrigante tras el partido de Champions League contra el Oporto:

Experiencia en el banquillo y por la izquierda: Tras empezar el partido europeo como suplente, Husanov entró en la segunda parte y tuvo que actuar en el lateral izquierdo, una posición extraña e incómoda para él;

Posición natural: A lo largo de su carrera, Abdukodir ha brillado principalmente en la defensa central y, si es necesario, en el lateral derecho;

La queja de los fans: Uno de los aficionados ingleses, Roger Gent, hizo un diagnóstico claro: «Hay que poner a los jugadores en sus posiciones naturales. ¡No se conduce un Rolls-Royce en una pista de rally!».

Base de fans dividida: ¿La disciplina de hierro de Husanov o la ofensiva de Nunes?

Sobre quién debe ocupar el lateral derecho en el derbi, los aficionados ingleses proponen dos enfoques tácticos:

Partidarios de Matheus Nunes: Los fans destacan la velocidad de Nunes en la banda, su capacidad para sumarse al ataque y sus asistencias (para presionar a la defensa del United);

Husanov, el escudo defensivo: «Husanov en defensa, Nunes en ataque, es mejor», «Husanov es más serio y atento», opinan los fans, elogiando la frialdad y las entradas del jugador uzbeko.

«¡Dias es lento, debe ir al banquillo!»: La exigencia de la dupla Husanov-Guehi

El punto más polémico es que la mayoría de los fans del City piden que Husanov no sea lateral, sino defensa central, desplazando incluso al capitán Ruben Dias:

Factor velocidad y contraataques: Según los fans, aunque Ruben Dias tiene experiencia y buen manejo de balón, es demasiado lento. La agilidad y la inmensa velocidad de Husanov son vitales para frenar los contraataques rivales;

Tándem perfecto con Guehi: Los aficionados consideran que el dúo Marc Guehi y Abdukodir Husanov es la pareja ideal para la defensa central del Manchester City actual;

Arma especial contra Rashford: Los fans creen que Husanov debe ser alineado específicamente contra Marcus Rashford, la principal amenaza del United: «¡Husanov debe jugar contra Rashford y destrozarlo con su velocidad!».

Solución táctica: ¿Se puede jugar con ambos al mismo tiempo?

Los fans proponen a Maresca la solución más óptima: Matheus Nunes en la banda derecha, O'Reilly o Josko Gvardiol por la izquierda, y Husanov con Guehi en la defensa central.

Enzo Maresca, ¿confiará en el defensa uzbeko en el eje central durante este choque mancuniano o arriesgará menos con el experimentado Dias? Esta pregunta seguirá siendo la intriga principal hasta el pitido inicial. Sin embargo, el reconocimiento de la habilidad y velocidad de Husanov por parte de las gradas inglesas es la prueba clara de que nuestro legionario se está consolidando en la Premier League.

En su opinión, ¿debería Enzo Maresca poner a Abdukodir Husanov como titular en la defensa central contraManchester Unitedo es preferible colocarlo en el lateral derecho? ¿Reforzará la entrada del legionario uzbeko en lugar de Dias la defensa del equipo? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan este apasionante análisis dedicado a nuestro compatriota con todos los amantes del fútbol antes del derbi!