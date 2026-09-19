Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max

La nueva serie iPhone 18 de Apple salió a la venta en todo el mundo el 18 de septiembre. En Uzbekistán también se han dado a conocer los precios iniciales de los smartphones.

Actualmente, se ofrecen a la venta las versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max.

Versiones eSIM+eSIM:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 dólares

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dólares

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 dólares

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dólares

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dólares

Versiones SIM+eSIM:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 dólares

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 dólares

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 dólares

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dólares

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 dólares

De este modo, según la información disponible hasta el momento, el precio inicial del iPhone 18 Pro comienza en 1 899 dólares, y el del iPhone 18 Pro Max en 2 049 dólares.