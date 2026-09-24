Sharifa Davronova gana la medalla de oro en los Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya-2026»

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Sharifa Davronova gana la medalla de oro en los Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya-2026»

En el sector de atletismo de los XX Juegos Asiáticos, organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, se registró otro récord mundial y una victoria histórica para el deporte de Uzbekistán. En la final de triple salto, nuestra talentosa atleta Sharifa Davronova mostró un resultado fantástico y se hizo con la medalla de oro. Con un salto decisivo de 14,35 metros, nuestra compatriota superó a todas sus rivales, demostrando ser la atleta indiscutible del continente.

Es notable que esta marca de 14,35 metros sea el récord personal absoluto de Sharifa: ¡logró mejorar su mejor resultado anterior en 26 centímetros! Con este triunfo, Davronova se convierte en bicampeona de los Juegos Asiáticos por segunda vez consecutiva, consolidando su estatus de campeona continental. Esta victoria enriquece el medallero de la delegación de Uzbekistán en «Aichi-Nagoya-2026» con otro premio de alto nivel.

¿Qué peso tiene el salto récord de 26 cm de Davronova en el atletismo mundial, cómo abre este resultado de 14,35 metros las puertas al podio de los próximos Juegos Olímpicos y por qué Sharifa se está convirtiendo en el mayor orgullo del atletismo uzbeko?

«14,35 metros, un récord de +26 cm y un doble campeonato»: los 5 puntos clave del triunfo de Sharifa Davronova

Hechos y cifras más importantes de la actuación en atletismo:

  • Bicampeona de los Juegos Asiáticos: Sharifa Davronova sube a lo más alto del podio de los Juegos Asiáticos por segunda vez en su carrera;

  • Oro absoluto con 14,35 metros: Nuestra compatriota superó significativamente a todas sus rivales continentales en triple salto;

  • Récord personal de carrera: La marca de 14,35 metros pasó a la historia como el mejor resultado personal de toda la carrera de nuestra atleta;

  • Un salto gigante de 26 centímetros: Davronova mejoró su mejor marca anterior en casi 26 cm de una sola vez;

  • Otro premio máximo para la delegación: Esta medalla de oro fortaleció aún más la calidad de los resultados del equipo de Uzbekistán en los XX Juegos Asiáticos.

«Aichi-Nagoya-2026»: Final de triple salto y análisis de récords

Indicadores de rendimiento, dinámica de desarrollo y comparación competitiva:

Indicadores y criterios

Sharifa Davronova (Uzbekistán)

Otras competidoras continentales

Disciplina deportiva

Atletismo: Triple salto

Finalistas de triple salto

Resultado registrado

14,35 metros (Récord personal)

Resultados inferiores a 14,35 metros

Actualización de récords

Récord personal anterior mejorado en 26 cm

Premio obtenido

MEDALLA DE ORO (1er lugar)

Medallas de plata y bronce

Estatus deportivo y título

Bicampeona de los Juegos Asiáticos

Ganadoras de la competición

Peso en la escena mundial

Élite mundial y aspirante a medalla olímpica

Resultados a nivel regional

Experticia en atletismo y análisis: ¿Por qué 14,35 metros y un crecimiento de 26 cm se consideran una sensación?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales y expertos en atletismo:

  • El fenómeno del salto de 26 cm: En el triple salto, mejorar un resultado incluso en 2 o 3 centímetros requiere meses de entrenamiento arduo; batir el récord personal en 26 centímetros en una sola competición demuestra un salto cualitativo enorme en la potencia física, aceleración y técnica de salto de Davronova;

  • 14,35 metros — un resultado de podio olímpico: En las competiciones modernas de triple salto femenino, cualquier resultado superior a 14,30 metros garantiza el acceso a la final y la posibilidad de obtener medallas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos de verano; con este resultado, Sharifa ha dado un paso audaz hacia la élite mundial;

  • Estabilidad psicológica y experiencia de campeona: A pesar de su corta edad, defender la medalla de oro en los Juegos Asiáticos por segunda vez demostró la capacidad de la atleta para mantener la calma bajo una presión intensa;

  • Un nuevo aliento para el atletismo uzbeko: Este éxito de Davronova refuerza la posición de liderazgo de nuestra escuela nacional de atletismo en el continente y se convierte en una poderosa fuente de motivación para los jóvenes atletas.

Sharifa Davronova, quien elevó nuestra bandera nacional en el estadio japonés, continúa escribiendo una página verdaderamente dorada en la historia del deporte de Uzbekistán.

¿Crees que Sharifa Davronova, tras batir su récord en 26 cm con un resultado de 14,35 metros, podrá ganar el oro en los próximos Juegos Olímpicos de verano? ¿Cómo valoras personalmente que nuestra campeona se convierta en bicampeona continental? ¡Deja tus comentarios y felicitaciones para Sharifa y comparte este alegre artículo con todos los aficionados al deporte!

Sharifa DavronovaAichi-Nagoya-2026Triple saltoJuegos AsiáticosAtletismo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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