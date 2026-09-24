Revelado el nuevo color Galaxy Blue del flagship Xiaomi 18 Pro

El conocido y fiable insider Ice Universe ha mostrado en sus redes sociales el diseño exclusivo del flagship de nueva generación, el smartphone Xiaomi 18 Pro. Este dispositivo está despertando un gran interés en el mundo tecnológico y atrayendo la atención de los fans de la marca, ya que es evidente que la compañía está lista para dar otro paso importante en cuanto a diseño. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, el dispositivo presentado cuenta con un cuerpo de un color azul oscuro único llamado Galaxy Blue, cuyo diseño destaca por su originalidad. Se espera que esta solución de color difiera ligeramente de los enfoques estándar del mercado de smartphones.

Efecto de cielo estrellado y características de diseño

El panel trasero del smartphone tiene un tono azul oscuro profundo y rico, centrándose en su brillo bajo la luz. Se han integrado partículas metálicas especiales en la estructura del cuerpo, creando un efecto de luz deslizante tan pronto como la luz del sol incide sobre ellas.

Como resultado de esta solución de diseño, la superficie del smartphone da la impresión de que las estrellas de un universo infinito están brillando. Esto le otorga al dispositivo no solo un aspecto moderno, sino también un encanto estético único.

Detalles de la fuente de video

En un breve material de video de 23 segundos publicado por el insider, el smartphone se muestra bajo diferentes ángulos con movimientos de rotación lentos. A través de este video, se puede ver claramente cómo cambia la superficie del cuerpo en diferentes condiciones de iluminación.

En el video también se observa claramente el logotipo distintivo de la marca Xiaomi. Esto confirma la autenticidad de las imágenes y sugiere que se están realizando los preparativos para la presentación del dispositivo.

Por ahora, Xiaomi no ha proporcionado información abierta sobre otras especificaciones técnicas ni la fecha oficial de presentación de este modelo. Sin embargo, estas filtraciones de los insiders siguen aumentando el interés de los entusiastas de la tecnología por el nuevo flagship.