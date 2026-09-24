Jude Bellingham gana la Bota de Bronce de la Copa del Mundo

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Jude Bellingham gana la Bota de Bronce de la Copa del Mundo

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, anunció la llegada inesperada de un trofeo a su casa: la «Bota de Bronce» de la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica. El jugador admitió que ni siquiera sabía que existía tal premio, una situación que ha despertado mucho interés en las redes sociales. Así lo informa Goal.com. informa .

Según ixbt.com y otras fuentes deportivas, el jugador de 23 años lideró a la selección inglesa durante el torneo, desempeñando un papel clave en el mejor resultado del equipo en décadas. Bellingham disputó ocho encuentros en el Mundial de verano y logró marcar siete goles.

Con este resultado, estableció un récord como el jugador que más goles ha marcado con la selección de Inglaterra en una sola Copa del Mundo. Marcó dobletes en la fase de grupos contra México y Noruega, y también dejó su nombre en el marcador en el partido por el tercer puesto contra Francia.

Detalles del récord y la entrega

Su cifra total de goles en el torneo le permitió ocupar el tercer lugar, por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi. Aunque marcó los mismos goles que Erling Haaland, se adjudicó la «Bota de Bronce» gracias a una asistencia adicional.

Jude Bellingham compartió una foto del trofeo, que llegó en una caja especial, en su aplicación personal JB5, sin ocultar su sorpresa. «Una Bota de Bronce de la Copa del Mundo... Ni siquiera sabía que existía este premio, pero gracias de todos modos», escribió el centrocampista bajo la foto.

Este galardón, entregado por la FIFA desde 1982, ha sido ganado anteriormente por leyendas del fútbol como Zico, Gary Lineker, Ronaldo y Neymar. Los siete goles de Bellingham representan la cifra más alta registrada por un representante de un equipo que terminó en tercer lugar.

Excelente desempeño deportivo y continuidad

Este Mundial de verano fue el cuarto gran torneo internacional en la carrera de Bellingham. Sus brillantes actuaciones aumentaron significativamente su cuenta goleadora con la selección, alcanzando los 13 goles en 56 partidos, y le aseguraron un lugar en el equipo ideal del torneo.

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, la selección de Inglaterra alcanzó las semifinales y posteriormente derrotó a los franceses en el partido por el tercer puesto. El jugador del Real Madrid trasladó este gran estado de forma al inicio de la temporada de clubes, registrando tres goles y tres asistencias en los primeros siete partidos de La Liga.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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