Una mujer gana hasta 100 000 dólares al año mediante abrazos profesionales

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Una mujer gana hasta 100 000 dólares al año mediante abrazos profesionales

Ella Love, residente en Nueva York, dejó la enseñanza para poner en marcha un servicio de abrazos profesionales. Afirma que, en los buenos años, llega a ganar hasta 100 000 dólares gracias a esta actividad.

A sus 51 años, Ella Love enseñó arte en escuelas públicas de Nueva York durante 13 años. En 2017, tras conocer el mundo de los abrazos profesionales, completó un curso en línea y comenzó esta labor como actividad secundaria. Seis meses después, dejó la docencia para dedicarse a ello a tiempo completo.

Actualmente, cobra 150 dólares por una sesión de una hora. Según explica, suele trabajar unas tres horas al día. Su ingreso anual promedio es de 60 000 dólares, pero en los mejores años esta cifra alcanza los 100 000 dólares.

Un hombre y una mujer abrazados con los ojos cerrados.

Love subraya que sus servicios no tienen un trasfondo romántico ni sexual, y que realiza entrevistas previas con sus clientes para establecer reglas claras y límites personales. Según ella, algunos clientes recurren a este servicio simplemente por necesidad de contacto físico y conversación.

Afirma que estas sesiones permiten a algunas personas experimentar una cercanía física segura y basada en el consentimiento mutuo. Love asegura que mantiene un estricto cumplimiento de los límites profesionales al trabajar con sus clientes.

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