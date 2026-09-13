En el marco de la 8ª jornada de la Premier League rusa, se vivió uno de los enfrentamientos más esperados e intensos en Moscú. El CSKA, uno de los grandes clubes del país, recibió al Rubin Kazán en su estadio. Proveniente de Uzbekistán, nuestro joven y prometedor defensa Jahongir O‘rozov, quien acapara la atención de los aficionados al fútbol, fue titular con el equipo de Kazán. Demostró fiabilidad y compromiso durante los 90 minutos completos, hasta el pitido final. Entre un gol tempranero, una polémica expulsión en el minuto 15 y un gol salvador en la segunda parte, el partido terminó en un empate 1-1. Este resultado permite a los de Kazán regresar de Moscú con un punto valioso. ¿Qué ocurrió en el campo, por qué los «ejércitos» se quedaron con un hombre menos y cómo ayudaron las acciones defensivas de nuestro compatriota O‘rozov al equipo?

Gol al minuto 8 y shock al 15: el CSKA se queda con 10

En el VEB Arena de Moscú, el encuentro estuvo lleno de emociones desde los primeros minutos:

Disparo rápido de Oblyakov: Apenas en el minuto 8, Ivan Oblyakov mostró agilidad para adelantar a los locales, dando al CSKA una ventaja inicial;

Expulsión de Matheus Thuler: Solo 7 minutos después del gol, en el minuto 15, el jugador del CSKA Matheus Thuler fue expulsado directamente tras una falta;

La difícil situación del CSKA: Obligados a jugar casi 75 minutos con un hombre menos, los moscovitas se replegaron en defensa para contener la presión rival.

El equilibrio de Arroyo y la presión del Rubin

Con superioridad numérica, los de Kazán tomaron la iniciativa:

El gol salvador al minuto 58: Tras ataques incesantes, en el minuto 58 de la segunda parte, Arroyo acertó ante la portería rival, restableciendo el equilibrio (1-1);

Asedio por la victoria: En los minutos restantes, los visitantes crearon varias ocasiones peligrosas para marcar el gol de la victoria, pero la entrega del portero y los defensas del CSKA evitó que el marcador cambiara.

Jahongir O‘rozov juega los 90 minutos: Disciplina de hierro en defensa

Proveniente de Uzbekistán, este joven talento vivió este partido como una gran prueba y una lección de maestría:

Acciones fiables: Durante el partido, O‘rozov actuó con gran serenidad para frenar los contraataques rápidos del CSKA, tanto en el juego aéreo como en la defensa posicional;

Batalla en los últimos minutos: En el momento más intenso, en el minuto 90+2, Jahongir fue amonestado con tarjeta amarilla al intentar cortar un ataque rival;

Alineación del Rubin: Staver, Lobov (Samoshnikov, 46), Teslenko, Vujacic (Maldonado, 87), Jahongir O‘rozov, Rozikov, Arroyo, Hodza, Ivu, Jukic, Sive (Motorin, 74).

Tabla de posiciones: CSKA en el top 3, Rubin hacia la estabilidad

Este empate en Moscú permitió a ambos equipos sumar puntos:

Rubin en el 8º puesto: El club de Kazán alcanzó los 11 puntos tras este difícil desplazamiento y ocupa la 8ª posición en la tabla de la RPL;

CSKA en el top 3: Los «ejércitos», que lograron el empate a pesar de jugar gran parte del partido en inferioridad, se mantienen 3º con 16 puntos;

El crecimiento de O‘rozov: El hecho de que Jahongir O‘rozov juegue regularmente los 90 minutos contra grandes equipos de la RPL es una base fundamental para que se convierta en uno de los pilares defensivos de la selección de Uzbekistán en el futuro.

La actuación segura y serena de Jahongir O‘rozov en Moscú está siendo elogiada por expertos rusos y aficionados uzbekos.

¿Crees que Jahongir O‘rozov puede convertirse en uno de los mejores defensas jóvenes de la liga rusa con el Rubin esta temporada? ¿Merecía el Rubin llevarse la victoria tras la expulsión del CSKA al minuto 15? ¡Deja tus comentarios y comparte el análisis de esta gran actuación de nuestro legionario uzbeko con todos los amantes del fútbol!