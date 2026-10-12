¿Quién es superior en la lucha por la corona de ajedrez entre Sindarov y Gukesh? Análisis de un gran maestro ruso

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¿Quién es superior en la lucha por la corona de ajedrez entre Sindarov y Gukesh? Análisis de un gran maestro ruso

Famoso gran maestro ruso y doble aspirante a la corona de ajedrez Ian Nepomniachtchi en una entrevista exclusiva concedida a la prestigiosa publicación india The Hindu expresó opiniones importantes sobre el próximo duelo histórico por el título de campeón mundial.

El joven prodigio uzbeko joven prodigio Javokhir Sindarov y el talento indio Gukesh Dommaraju se espera que conviertan su enfrentamiento en el evento principal del mundo del ajedrez. El experimentado gran maestro nombró a Sindarov como el principal favorito, pero advirtió sobre la presión psicológica única de los encuentros por el título.

«No es un torneo normal»: La difícil psicología del formato de match

Ian Nepomniachtchi explicó, basándose en su propia experiencia, que los encuentros por el campeonato difieren radicalmente de los torneos estándar de sistema suizo o todos contra todos:

  • Difícil corregir errores: «Un match por el campeonato mundial es totalmente diferente a un torneo normal. En un torneo habitual, si juegas mal una partida, puedes ganar a otro rival en la siguiente ronda y mejorar la situación. Aquí, te sientas frente al mismo oponente cada día», dice el ajedrecista ruso;

  • El factor juventud e inestabilidad: «Ambos son muy jóvenes. A esa edad, la forma deportiva puede cambiar muy rápidamente», subrayó.

¿Quién es el favorito? El cálculo preciso de Nepomniachtchi

Al evaluar las posibilidades en la futura lucha por el título, Nepomniachtchi reconoció la superioridad de Javokhir Sindarov:

  • Ratio de 65 a 35: «Actualmente, Sindarov es el gran favorito, pero no diría 80 a 20. En mi opinión, una proporción de 65 a 35 está mucho más cerca de la realidad», valoró el gran maestro;

  • La primera partida — la llave decisiva: Nepomniachtchi destacó la importancia psicológica de la primera partida: «Si Sindarov comienza con una victoria, puede aumentar su ventaja. Pero si Gukesh tiene un buen comienzo, el flujo general del match puede cambiar completamente hacia el otro lado».

Se espera que la lucha por la corona de ajedrez entre Javokhir Sindarov y Gukesh Dommaraju sea el evento decisivo que marque el liderazgo absoluto de la nueva generación en el ajedrez mundial.

Ian NepomniachtchiJavokhir SindarovGukesh DommarajuCampeonato Mundial de AjedrezAjedrez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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