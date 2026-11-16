¿Qué aprendió Gukesh de Sindarov? Reconoció una cualidad del ajedrecista uzbeko

El actual campeón mundial de ajedrez, Gukesh Dommaradju, declaró que, ante el histórico duelo contra el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, se siente inspirado no solo por la habilidad ajedrecística de su oponente, sino también por su actitud hacia el juego. La estrella india de Sindarov destacó especialmente su alegría al jugar al ajedrez y el hecho de que dedique tiempo a otros intereses en su vida. Ya faltan pocos días para que comience la lucha por la corona mundial entre los dos jóvenes grandes maestros. El mundo del ajedrez espera el gran evento que comenzará el 24 de noviembre. Por un lado, el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaradju, y por el otro, el ganador del Torneo de Candidatos, el representante de Uzbekistán, Javokhir Sindarov. Lo interesante es que, ante la lucha por el título mundial, Gukesh considera no solo las fortalezas de su rival en el tablero, sino también su actitud hacia el ajedrez como un ejemplo a seguir. «Sindarov se ve muy feliz cuando juega al ajedrez» Gukesh habló de esto en una conversación con el cinco veces campeón mundial Viswanathan Anand y el periodista de ChessBase India, Sagar Shah.

«Una de las cosas que aprendí de Sindarov es que se ve muy feliz cuando juega al ajedrez. Al mismo tiempo, se dedica a otras actividades interesantes. Creo que eso también me inspira a mí», dijo el actual campeón mundial. Estas reflexiones no son solo un gesto de respeto hacia un rival. Gukesh considera el enfoque alegre de Sindarov hacia el ajedrez, su capacidad para disfrutar del juego incluso bajo alta presión y el hecho de dedicar tiempo a otros intereses como un ejemplo positivo para sí mismo. Por lo tanto, en el próximo duelo por el título, ambos grandes maestros intentarán obtener una ventaja única no solo en ideas sobre el tablero, sino también en términos de preparación mental. Dos grandes maestros de 20 años compiten por la corona mundial Javokhir Sindarov ganó el Torneo de Candidatos 2026, obteniendo el derecho a disputar el título mundial. Ahora enfrenta el mayor desafío de su carrera: derrotar al campeón vigente y traer la corona mundial a Uzbekistán. Gukesh, por su parte, se convirtió en campeón mundial en 2024 tras vencer al chino Ding Liren. Defenderá su título por primera vez en Ginebra. Cabe destacar que, al comenzar el encuentro, ambos ajedrecistas tendrán 20 años. Este será registrado como el duelo entre los oponentes más jóvenes en la historia del campeonato mundial. Histórico en Ginebra duelo ¿cuándo comienza? El duelo por el Campeonato Mundial entre Gukesh Dommaradju y Javokhir Sindarov se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 de noviembre al 12 de diciembre.