En vísperas del inicio de la lucha por el mayor premio del ajedrez mundial Javokhir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaradju respondieron a las preguntas de los periodistas. El gran maestro uzbeko evaluó sus posibilidades de victoria en 50-50, mientras que su oponente enfatizó que no vino a Ginebra para defender el título, sino para recuperarlo. Se celebró una rueda de prensa oficial en el Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra, Suiza, antes del duelo por el campeonato mundial. El actual campeón mundial Gukesh Dommaradju y el ganador del Torneo de Candidatos Javokhir Sindarov participaron y hablaron sobre la próxima lucha, el proceso de preparación, sus opiniones sobre los rivales y las etapas importantes en sus carreras ajedrecísticas. Durante la conferencia, una idea de Sindarov llamó especialmente la atención: es consciente de que tiene una oportunidad que muchos ajedrecistas sueñan con tener toda su vida sin lograrlo. Por eso, también quiere disfrutar de esta oportunidad histórica. Sindarov: «Muchos ajedrecistas no tendrán una oportunidad así en toda su vida» Al hablar de los seis meses transcurridos desde su victoria en el Torneo de Candidatos, Javokhir Sindarov señaló que el tiempo pasó mucho más rápido de lo que esperaba. El gran maestro uzbeko dijo que la simple oportunidad de luchar por la corona mundial es una gran felicidad. En su opinión, muchos ajedrecistas podrían no alcanzar ese nivel en toda su carrera. «Estoy muy feliz de luchar por la corona mundial. Muchos ajedrecistas no tendrán esta oportunidad ni jugando toda su vida. Yo tengo esta oportunidad. Intentaré disfrutarla al máximo», dijo Sindarov. Estas palabras también muestran la actitud de Javokhir hacia el próximo duelo: no piensa solo en el resultado, sino también en cómo vivir dignamente una de las oportunidades más importantes de su carrera. Respuesta firme de Gukesh: «Vine a recuperar el título» En la rueda de prensa, le preguntaron a Gukesh si defender el título de campeón mundial es más difícil que ganarlo por primera vez. El ajedrecista indio respondió a la pregunta de forma breve, pero con una confianza en sí mismo evidente. «No vine aquí para defender nada. Estoy aquí para recuperar el título». Por lo tanto, el campeón actual no se ve a sí mismo como el poseedor del título, sino como un aspirante que debe demostrar una vez más que es el más fuerte.

Sindarov evaluó sus posibilidades de victoria en 50-50 Los periodistas le recordaron a Javokhir que antes del inicio del Torneo de Candidatos había evaluado sus posibilidades en un 15 por ciento, y le preguntaron cuál es la proporción de posibilidades en la lucha por el campeonato mundial. Esta vez, Sindarov fijó una cifra mucho más alta. «Creo que es correcto decir 50-50. Es un duelo muy difícil y en 14 partidas puede pasar cualquier cosa». Su respuesta muestra que evalúa seriamente tanto a su rival como a sus propias posibilidades. En un duelo de 14 partidas, el valor de cada error puede ser alto. Por eso, Sindarov enfatizó que es imposible determinar al ganador de antemano. Los rivales reconocieron los puntos fuertes del otro En la rueda de prensa, los dos grandes maestros no ocultaron sus opiniones sobre el otro. Gukesh elogió el juego estable de Sindarovy su estado de forma actual. En su opinión, Javokhir está en su mejor momento y la lucha contra él no será fácil. Sindarov calificó los resultados de Gukesh en 2024 como «fantásticos». El ajedrecista uzbeko dijo que sintió lo fuerte que es su rival indio cuando jugaron en el torneo Tata Steel este año. Javokhir destacó especialmente la capacidad de Gukesh para luchar hasta el final de la partida. Esto significa que en el próximo duelo, los rivales conocen bien no solo las debilidades, sino también los puntos fuertes del otro. Dos enfoques diferentes en la preparación Sindarov participó en varias competiciones después de su victoria en el Torneo de Candidatos. Explicó esta decisión por su deseo de ganar más experiencia. Javokhir dijo que no había participado mucho en torneos de este nivel durante su carrera. Por eso, prefirió jugar más y probar sus capacidades. También expresó su satisfacción con el camino elegido. Gukesh y su equipo decidieron reducir el número de competiciones este año. Dijo que no le sorprendió que Sindarov haya participado en más encuentros. Así, los dos rivales llegaron a Ginebra con métodos de preparación diferentes: uno eligió ganar experiencia a través de competiciones, y el otro redujo sus apariciones para centrarse en el objetivo principal. ¿Quiénes están en el equipo de preparación de Sindarov? Los periodistas también le preguntaron a Javokhir quiénes le están ayudando en el proceso de preparación para la lucha por el campeonato mundial. El gran maestro uzbeko informó que está trabajando con Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov y Nikita Vitiugov. Sin embargo, indicó que no revelará a los demás miembros de su equipo por ahora, y que hablará de ello después del duelo. Gukesh también dio información parcial sobre su equipo de preparación. Confirmó que trabaja con Grzegorz Gajewski, pero dijo que anunciará los nombres de sus otros asistentes más tarde.