Javohir Sindarov evalúa sus opciones en 50:50 frente a Gukesh
Quedan pocas horas para la lucha por la corona mundial de ajedrez. Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju expresaron sus opiniones en una conferencia de prensa en Ginebra sobre el próximo encuentro, la preparación, los puntos fuertes del rival y sus objetivos.
Sindarov evalúa las posibilidades como iguales
Antes del encuentro por el título mundial, Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju respondieron a las preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa organizada en el Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra.
El gran maestro uzbeko destacó su satisfacción por tener la oportunidad de luchar por el título mundial. Según él, muchos ajedrecistas no tienen esta oportunidad a lo largo de su carrera, por lo que también intentará disfrutar de esta competición.
Sindarov evaluó sus posibilidades en el próximo encuentro en 50:50. En su opinión, cualquier resultado es posible en una lucha larga y compleja de 14 partidas.
Gukesh considera a Sindarov un rival serio
El actual campeón mundial Gukesh Dommaraju también declaró que se está preparando para el próximo encuentro con gran confianza. El ajedrecista indio afirmó que no ha venido para defender el título, sino para ganarlo una vez más.
Gukesh describió a Javohir Sindarov como un ajedrecista estable, fuerte y actualmente en su mejor forma. Destacó que el enfrentamiento contra el gran maestro uzbeko será una verdadera prueba.
Sindarov, por su parte, calificó los resultados de Gukesh en 2024 como fantásticos. El ajedrecista uzbeko dijo que sintió la fuerza de su rival indio durante el torneo Tata Steel de este año, valorando especialmente la capacidad de Gukesh para luchar hasta el final.
Los equipos de preparación de Sindarov y Gukesh
Tras su victoria en el torneo de candidatos, Javohir Sindarov intentó ganar experiencia participando en numerosas competiciones. Gukesh y su equipo, en cambio, redujeron deliberadamente su participación en torneos este año para centrarse más en la preparación del encuentro por el título.
Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov y Nikita Vityugov participaron en la preparación de Sindarov. El ajedrecista dijo que revelaría a los demás miembros de su equipo después de que termine el encuentro.
Gukesh anunció que trabaja con Grigoriy Gayevskiy. El ajedrecista indio también indicó que daría más información sobre los demás miembros de su equipo de preparación más adelante.
Sindarov siempre creyó en su talento, pero empezó a trabajar en serio tarde
Javohir Sindarov dijo que siempre creyó en su talento para el ajedrez, pero que no se dedicó seriamente a este deporte hasta 2025.
Destacó que después de tomarse el ajedrez en serio y empezar a trabajar con regularidad, su nivel de juego aumentó considerablemente. El trabajo duro de los últimos dos años fue un factor clave para lograr los resultados actuales.
Sindarov aconsejó a los jóvenes ajedrecistas practicar regularmente y trabajar duro en lo que les gusta.
Gukesh recordó que iba poco a la escuela durante su infancia, pero destacó que está agradecido por su vida. Uno de los consejos importantes que recibió fue: «Nunca olvides quién eres».
Para Sindarov, la familia y los seres queridos son lo primero
El gran maestro uzbeko destacó que su familia y amigos son su mayor apoyo en situaciones difíciles. Señaló que no es fácil lograr grandes éxitos sin su ayuda y apoyo.
A la pregunta de qué promesa haría en caso de ganar el título mundial, Sindarov respondió que aún no tiene tales planes. Su objetivo principal es mostrar su mejor ajedrez durante los próximos 20 días.
¿Cuándo comienza el encuentro por el título mundial?
El encuentro por el título mundial entre Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju comenzará el 24 de noviembre a las 19:00, hora de Taskent.
La lucha tendrá lugar en la Fundación Martin Bodmer, en la zona de Cologny cerca de Ginebra, Suiza. Los ajedrecistas se enfrentarán en un formato clásico de 14 partidas.
Si el marcador está empatado después de las partidas principales, se organizarán juegos de desempate el 12 de diciembre. La última partida clásica está prevista para el 11 de diciembre.
Quedan pocas horas para el inicio de uno de los enfrentamientos más importantes de la historia del ajedrez uzbeko. El duelo de 14 partidas entre Sindarov y Gukesh decidirá quién se lleva la corona mundial de ajedrez.
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