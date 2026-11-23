Quedan pocas horas para la lucha por la corona mundial de ajedrez. Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju expresaron sus opiniones en una conferencia de prensa en Ginebra sobre el próximo encuentro, la preparación, los puntos fuertes del rival y sus objetivos.

Sindarov evalúa las posibilidades como iguales

Antes del encuentro por el título mundial, Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju respondieron a las preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa organizada en el Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra.

El gran maestro uzbeko destacó su satisfacción por tener la oportunidad de luchar por el título mundial. Según él, muchos ajedrecistas no tienen esta oportunidad a lo largo de su carrera, por lo que también intentará disfrutar de esta competición.

Sindarov evaluó sus posibilidades en el próximo encuentro en 50:50. En su opinión, cualquier resultado es posible en una lucha larga y compleja de 14 partidas.

Gukesh considera a Sindarov un rival serio

El actual campeón mundial Gukesh Dommaraju también declaró que se está preparando para el próximo encuentro con gran confianza. El ajedrecista indio afirmó que no ha venido para defender el título, sino para ganarlo una vez más.

Gukesh describió a Javohir Sindarov como un ajedrecista estable, fuerte y actualmente en su mejor forma. Destacó que el enfrentamiento contra el gran maestro uzbeko será una verdadera prueba.