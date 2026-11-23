«¡Javohir Sindarov es un genio!»: Gukesh elogia inesperadamente al ajedrecista uzbeko
En vísperas de la lucha por la corona mundial de ajedrez, el actual campeón Gukesh Dommaradju se refirió a su futuro oponente, Javohir Sindarov, con grandes elogios. El gran maestro indio destacó el talento y la actitud del ajedrecista uzbeko, calificándolo de genio.
Antes del duelo decisivo por el campeonato mundial, la relación entre los rivales, sus valoraciones personales y su estado psicológico son el centro de atención de los aficionados al ajedrez. El actual campeón mundial Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov, no ocultó su sincero respeto por el potencial ajedrecístico del gran maestro uzbeko.
Así lo informó el sitio web oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
«Es muy talentoso. En pocas palabras: ¡es un genio!»
En una conversación con periodistas antes del encuentro por el campeonato mundial en Suiza, Gukesh Dommaradju reconoció las habilidades, el talento y la dedicación de Javohir Sindarov en el ajedrez.
«Es muy talentoso y apasionado. En pocas palabras: ¡es un genio!» — dijo el actual campeón mundial sobre el gran maestro uzbeko.
Esta descripción tiene una importancia especial al producirse en vísperas de una competencia al más alto nivel mundial. Gukesh demostró que no considera a Sindarov como un simple rival, sino como un jugador extraordinariamente talentoso con grandes posibilidades en el ajedrez.
Sindarov analizó la posible táctica de Gukesh
Javohir Sindarov también se ha centrado en los resultados y el estilo de juego de su futuro oponente en los torneos recientes. El gran maestro uzbeko atribuyó algunas de las derrotas de Gukesh a su deseo de ganar en cualquier situación.
Según Sindarov, en el encuentro por el campeonato mundial, el ajedrecista indio podría mostrar un juego más cauteloso que en torneos anteriores. Esto significa que el duelo entre los dos grandes maestros no solo dependerá de la habilidad ajedrecística, sino también del enfoque táctico, la paciencia y la estabilidad psicológica.
La primera partida por el campeonato mundial será el 24 de noviembre.
La primera partida del campeonato mundial entre Javohir Sindarov y Gukesh Dommaradju se llevará a cabo el 24 de noviembre. Según el sorteo, el gran maestro uzbeko jugará con las piezas blancas en la partida inicial.
El duelo por el título consta de hasta 14 partidas clásicas. Si el marcador global termina empatado tras las partidas principales, el ganador del campeonato mundial se decidirá mediante partidas de desempate (tie-break).
Para Javohir Sindarov, esta no es solo una de las pruebas más importantes de su carrera, sino también una oportunidad para fortalecer el prestigio del ajedrez uzbeko en la escena mundial. El alto elogio del campeón actual hacia el gran maestro uzbeko es una señal de la gran competitividad que tendrá el próximo duelo.
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