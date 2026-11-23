En vísperas de la lucha por la corona mundial de ajedrez, el actual campeón Gukesh Dommaradju se refirió a su futuro oponente, Javohir Sindarov, con grandes elogios. El gran maestro indio destacó el talento y la actitud del ajedrecista uzbeko, calificándolo de genio.

Antes del duelo decisivo por el campeonato mundial, la relación entre los rivales, sus valoraciones personales y su estado psicológico son el centro de atención de los aficionados al ajedrez. El actual campeón mundial Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov, no ocultó su sincero respeto por el potencial ajedrecístico del gran maestro uzbeko.

Así lo informó el sitio web oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

«Es muy talentoso. En pocas palabras: ¡es un genio!»

En una conversación con periodistas antes del encuentro por el campeonato mundial en Suiza, Gukesh Dommaradju reconoció las habilidades, el talento y la dedicación de Javohir Sindarov en el ajedrez.