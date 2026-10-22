Borac Banja Luka - KuPS: alineaciones y directo

·28·Deportes
Borac Banja Luka - KuPS: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre el Borac Banja Luka y el KuPS comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Borac Banja Luka: 72. Jurkas M., 4. Ćipetić B., 2. Meijers B., 6. Saničanin S. (capitán), 16. Herrera S., 18. Jojić M., 89. Đekić M., 12. Hrelja A., 44. Roguljić A., 7. Juričić L., 77. Savić S.

Suplentes del Borac Banja Luka: 24. Karolina J., 30. Jakšić N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vraneš S., 10. Vuković D.

Entrenador del Borac Banja Luka: Marinović V.

Alineación inicial del KuPS: 1. Kreidl J. (capitán), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lötjönen A., 13. Kuijasalo N., 22. Touré S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Juri T., 9. Engvall G., 20. Parijšek P.

Suplentes del KuPS: 4. Adams K., 25. Antwi K., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hämäläinen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chiorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimäki H., 6. Savolainen S.

Entrenador del KuPS: Nuutinen M.

En directo EN VIVO
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Ivar Orri Kristjansson muestra tarjeta amarilla a Luka Juricic (Borac Banja Luka) por una falta dura.
17
Akseli Puukko (KuPS) se deshace de su marcador y saca un potente disparo desde fuera del área. Mladen Jurkas ve tarde el balón, pero logra desviar el esférico que iba dirigido a la esquina inferior izquierda.
14
Stefan Savic (Borac Banja Luka) intenta enviar el córner a la cabeza de uno de sus compañeros.
13
Stefan Savić (Borac Banja Luka) manda un pase largo, pero le faltó fuerza para llegar a sus compañeros y un defensa lo intercepta.
11
Aiman Aiki (KuPS) tuvo una gran ocasión en el área chica, disparando raso al centro de la portería, pero Mladen Jurkas hizo una parada brillante para evitar el gol.
9
Balones largos, pases cortos y juego a uno o dos toques. El Borac Banja Luka despliega un juego coral, controla el esférico y toca con precisión de un jugador a otro. A los rivales les está costando muchísimo recuperar la posesión.
6
Borac Banja Luka saca un córner. Están mandando a muchos jugadores al área.
6
Amer Hiroš (Borac Banja Luka) dispara con potencia a portería, pero un defensa despeja el balón.
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Gracias a una gran intervención del defensa, el saque de esquina lanzado por el Borac Banja Luka no trajo consecuencias.
3
El balón salió del campo. El Borac Banja Luka lanzará un córner.
1
La primera parte acaba de empezar.
00:01
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! El Borac Banja Luka pondrá el balón en juego.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Ívar Örn Kristjánsson.
00:00
Las alineaciones iniciales de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes verlas en los detalles del partido.
00:00
Hola y bienvenidos a la retransmisión en texto del próximo partido. Intentaremos transmitiros todo lo que ocurra en el campo con la mayor precisión posible. Disfruten del partido.
Borac Banja LukaKuPSConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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