Borac Banja Luka - KuPS: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre el Borac Banja Luka y el KuPS comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Borac Banja Luka: 72. Jurkas M., 4. Ćipetić B., 2. Meijers B., 6. Saničanin S. (capitán), 16. Herrera S., 18. Jojić M., 89. Đekić M., 12. Hrelja A., 44. Roguljić A., 7. Juričić L., 77. Savić S.
Suplentes del Borac Banja Luka: 24. Karolina J., 30. Jakšić N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vraneš S., 10. Vuković D.
Entrenador del Borac Banja Luka: Marinović V.
Alineación inicial del KuPS: 1. Kreidl J. (capitán), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lötjönen A., 13. Kuijasalo N., 22. Touré S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Juri T., 9. Engvall G., 20. Parijšek P.
Suplentes del KuPS: 4. Adams K., 25. Antwi K., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hämäläinen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chiorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimäki H., 6. Savolainen S.
Entrenador del KuPS: Nuutinen M.
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