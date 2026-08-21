Todos los resultados de los play-offs de la Conference League

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Todos los resultados de los play-offs de la Conference League

Han finalizado los partidos de ida de la cuarta y última ronda de clasificación (play-offs) para acceder a la fase de liga de la UEFA Conference League 2026/27. El uzbeko joven defensa Behruz Karimov vio cómo el Lugano suizo, club en el que juega, lograba una importante victoria, mientras varios grandes de Europa ganaban como visitantes.

La importante victoria del Lugano y los triunfos de los grandes

El Lugano venció 2-1 al Maccabi Tel Aviv en casa y dio un paso importante hacia la fase de liga. El internacional uzbeko Behruz Karimov será incluido en la lista europea si su equipo se clasifica para la fase de liga.

El Mónaco, el Ajax y el Qarabağ de Azerbaiyán también regresaron de sus visitas con una victoria, mientras que el Atalanta y el Brighton tuvieron que conformarse sorprendentemente con un empate sin goles.

Conference League. Cuarta ronda de clasificación, todos los resultados de los partidos de ida (20 de agosto)

Partido

Resultado

Partido

Resultado

Lugano — Maccabi Tel Aviv

2-1

Tromsø — Brighton

0-0

Sion — Ajax

2-4

Atalanta — Hapoel Tel Aviv

0-0

Górnik Zabrze — Mónaco

2-3

Inter Turku — Copenhague

0-0

Twente — Qarabağ

0-1

Gent — Hibernian

0-0

Motherwell — Friburgo

1-3

Braga — Austria Viena

2-0

Getafe — Partizan

3-1

Midtjylland — Rijeka

2-0

Rangers — Jablonec

1-0

Nordsjælland — St. Gallen

1-0

Víkingur — Borac Banja Luka

1-3

Lincoln — Larne

0-2

Panathinaikos — Hradec Králové

2-2

Hajduk — Raków

2-2

Hearts — Rapid de Viena

2-2

Drita — Inter Escaldes

2-2

PAOK — Brann

1-1

Klaksvík — Riga FC

0-0

Dinamo City — Pafos

1-1

Shamrock Rovers — KuPS

1-1

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta?

Los decisivos partidos de vuelta de estas eliminatorias se disputarán el 27 de agosto. Los ganadores obtendrán el pase a la fase de liga de la Conference League 2026/27.

¿Crees que el Lugano, donde juega Behruz Karimov, podrá mantener su ventaja como visitante y clasificarse para la fase de liga?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato estos importantes resultados con los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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