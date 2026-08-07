Festival de goles en la Conference League: resumen completo y resultados de los primeros partidos
Se disputaron los primeros partidos de la tercera ronda de clasificación de la Conference League de la UEFA. En los duelos principales, los clubes neerlandeses Ajax y Twente lograron brillantes victorias, mientras que el club kazajo Tobol vivió una auténtica pesadilla en su visita a Serbia.
Varios grandes clubes europeos que entraron en acción en esta fase del torneo dejaron prácticamente encarrilada su clasificación para los play-offs antes de los partidos de vuelta.
La exhibición de los clubes neerlandeses y la goleada sufrida por Tobol
El Ajax de Ámsterdam recibió en casa al Shelbourne irlandés y se impuso con autoridad por 3-1 . El otro representante neerlandés, Twente, marcó seis goles sin recibir ninguno ante el club eslovaco DAC Dunajská Streda: 6-0.
El club kazajo Tobol visitó Serbia para enfrentarse al Partizan y cayó sorprendentemente por un contundente 0-3 . El portugués Braga y el ucraniano Dynamo Kyiv lograron por su parte victorias mínimas, pero muy importantes, por 1-0, en sus respectivos partidos.
Conference League. Tercera ronda de clasificación (partidos de ida)
Resultados de los partidos disputados el 6 de agosto:
Ajax (Países Bajos) — Shelbourne (Irlanda) 3-1
Twente (Países Bajos) — DAC Dunajská Streda (Eslovaquia) 6-0
Partizan (Serbia) — Tobol (Kazajistán) 3-0
Dynamo Kyiv (Ucrania) — Qarabağ (Azerbaiyán) 1-0
Braga (Portugal) — Dinamo Minsk (Bielorrusia) 1-0
CFR Cluj (Rumanía) — Tromsø (Noruega) 0-5
Žalgiris (Lituania) — Hajduk (Croacia) 2-5
Paide (Estonia) — Rapid (Austria) 1-4
Debrecen (Hungría) — Copenhagen (Dinamarca) 0-3
Sheriff (Moldavia) — St. Gallen (Suiza) 1-3
IFK Göteborg (Suecia) — Gent (Bélgica) 0-1
Beitar (Israel) — Austria Wien (Austria) 1-2
Hapoel (Israel) — Katowice (Polonia) 2-0
Valur (Islandia) — Nordsjælland (Dinamarca) 0-2
Lugano (Suiza) — NSÍ Runavík (Islas Feroe) 2-0
Bohemians (Irlanda) — Midtjylland (Dinamarca) 0-2
Rijeka (Croacia) — Ilves (Finlandia) 1-0
Riga FC (Letonia) — Győr (Hungría) 1-0
Jablonec (Chequia) — RFS (Letonia) 2-0
Inter Turku (Finlandia) — Vaduz (Liechtenstein) 2-1
Inter Escaldes (Andorra) — Flora (Estonia) 1-0
Borac Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) — Vitebsk (Bielorrusia) 1-0
Noah (Armenia) — Sion (Suiza) 2-2
HJK (Finlandia) — Motherwell (Escocia) 1-1
Raków (Polonia) — Hammarby (Suecia) 0-0
¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta?
La situación de todos los equipos que avanzarán a los play-offs quedará completamente definida la próxima semana, el 13 de agosto, tras la disputa de los partidos de vuelta.
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