El equipo de Abramov logra una remontada: el Dinamo vence al Shurtan

Foto: FK Dinamo

Antes de la segunda parte de la Superliga, el Dinamo Samarcanda continúa su preparación con una victoria. Los pupilos de Vadim Abramov derrotaron al Shurtan por 2-1 en un partido amistoso.

El Shurtan abrió el marcador

El encuentro amistoso disputado en Samarcanda tuvo un guion interesante. El club Shurtan (Guzar) abrió el marcador en el minuto 13 gracias a un gol de Tursunkulov.

En la primera parte, el Dinamo intentó romper la defensa rival, pero el marcador no cambió hasta el descanso.

El Dinamo dio la vuelta al partido en la segunda mitad

Tras el descanso, el equipo de Vadim Abramov se mostró más activo. En el minuto 47, Azizbek Amonov empató el partido.

Cerca del final del encuentro, el Dinamo marcó el gol de la victoria. En el minuto 87, Behruzbek Obloqulov dio a los de Samarcanda una remontada de 2-1.

Partido Marcador Dinamo — Shurtan 2:1

Goles: Azizbek Amonov 47, Behruzbek Obloqulov 87 — Tursunkulov 13.

Abramov puso a prueba a varios jugadores

En este partido, el cuerpo técnico del Dinamo no solo se centró en el resultado, sino también en evaluar las capacidades de la plantilla.

Según la información, varios jugadores, incluidos algunos a prueba, tuvieron minutos durante el encuentro.

Los partidos de control son importantes por este aspecto: los entrenadores comprueban qué jugador es útil en qué posición, quién está en mejor forma y qué opciones hay en el banquillo antes de los partidos oficiales.

Una señal importante antes de la Superliga

Para el Dinamo, esta victoria no otorga tres puntos oficiales. Sin embargo, es importante desde el punto de vista psicológico.

Ir perdiendo en la primera parte y remontar en la segunda demuestra el carácter del equipo. Especialmente antes de la segunda parte de la Superliga, esta remontada da confianza extra a los jugadores.

En pocas palabras, aunque sea un partido amistoso, el gol de la victoria en el minuto 87 eleva considerablemente el ánimo en el vestuario.

¿Qué debe mejorar el Dinamo?

Aunque el resultado fue positivo, hay puntos que el cuerpo técnico debe analizar.

En primer lugar, el gol encajado al inicio. En los partidos oficiales, errores tempranos como este pueden costarle caro al equipo.

Por otro lado, la eficacia en ataque y la actividad en la segunda mitad son buenas señales para el Dinamo.

Aspecto positivo Punto a mejorar La remontada en la segunda parte la concentración al inicio del partido Los goles de Amonov y Obloqulov errores defensivos tempranos Probar a jugadores a prueba encontrar la estabilidad de la plantilla

La preparación continúa antes de la segunda parte

El Dinamo continúa su preparación para la segunda parte de la Superliga. Los próximos partidos oficiales serán cruciales para los de Samarcanda, por lo que cada partido amistoso aporta información valiosa al cuerpo técnico.

La victoria por 2-1 contra el Shurtan demostró que el equipo es capaz de salir de situaciones difíciles.

¿La pregunta principal ahora es: podrá el Dinamo mantener el espíritu de remontada del amistoso durante la segunda parte de la Superliga?