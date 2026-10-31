El Dinamo gana 3-0 a domicilio ante el Mash'al

En un partido correspondiente a la jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Dinamo de Samarcanda viajó a Muborak y logró una victoria amplia y contundente sobre el Mash'al. El encuentro, marcado por la superioridad y los ataques constantes de los visitantes, terminó con un marcador de 3-0 a su favor.

El líder del Dinamo, Anvar Hojimirzayev, se convirtió en la figura del partido al anotar un gol y dar una asistencia.

Crónica del partido: Tres goles sin respuesta de los de Samarcanda

Los goles y los eventos principales del encuentro fueron los siguientes:

Gol en la primera parte (minuto 16): Comenzando el partido con gran actividad, los de Samarcanda abrieron el marcador en el minuto 16 gracias a un pase preciso de Anvar Hojimirzayev, aprovechado por Jahongirbek Abdusalomov quien envió el balón al fondo de la red;

Actividad en la segunda parte (minuto 50): Tras el descanso, el Dinamo volvió al campo con espíritu ofensivo y amplió la ventaja; esta vez, Anvar Hojimirzayev marcó personalmente el segundo gol;

Gol definitivo (minuto 61): Once minutos después, el jugador suplente Firdavs Abdurahmonov sentenció el marcador y el destino del partido — 0:3.

Acta y alineaciones

Superliga

Mash'al — Dinamo 0:3

Goles: Jahongirbek Abdusalomov (16), Anvar Hojimirzayev (50), Firdavs Abdurahmonov (61).

Amonestaciones: To‘xtasinov (40), Asqarov (49), Abdusalomov (54), Mo‘ydinov (67), Jumaboyev (72), Abdurahmonov (79).

Alineaciones iniciales:

Mash'al: Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69), Asqarov.

Dinamo: Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57), Amonov (Haydarov, 73).

Esta brillante victoria a domicilio ayuda al Dinamo a mejorar significativamente su posición en la tabla de la Superliga y eleva la moral de los jugadores antes de las próximas jornadas.