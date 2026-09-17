El Navbahor remonta tras ir perdiendo dos veces ante el Dinamo

En el marco de la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el estadio «Markaziy» de Namangan ofreció a los aficionados uno de los partidos más brillantes, dramáticos y goleadores del año. El Navbahor, que suma puntos cruciales en la lucha por el título y los tres primeros puestos, recibió al aguerrido Dinamo de Samarcanda. El encuentro comenzó con un ritmo frenético: Aziz Amonov y Jaloliddin Jumaboyev adelantaron al Dinamo en dos ocasiones, poniendo en aprietos a los locales.

Sin embargo, los jugadores de Namangan mostraron una voluntad y un carácter excepcionales, cambiando el destino del partido ya en la primera parte. Shohruh Abdurahmonov, autor de un doblete, se convirtió en el héroe de la victoria, mientras que el defensa Giorgi Jgerenaya marcó el gol decisivo. Como resultado, el Navbahor ganó 3-2, alcanzó los 44 puntos y consolidó su 3ª posición en la tabla.

¿Cómo se explica esta lluvia de goles en la primera parte? ¿Se está convirtiendo el Navbahor en favorito a las medallas y cuál es la situación crítica del Dinamo tras esta derrota?

«5 goles y una doble remontada»: Cronología del drama de la primera parte

El orden de los goles y los giros dramáticos en el estadio «Markaziy»:

Minuto 7 — Gol rápido de Aziz Amonov (0:1): El Dinamo comenzó el partido con agresividad, su líder abrió el marcador y dejó atónitos a los aficionados locales;

Minuto 21 — La respuesta de Shohruh Abdurahmonov (1:1): Aumentando la presión, los «Halcones» vieron cómo Abdurahmonov igualaba el marcador, haciendo vibrar al estadio;

Minuto 25 — Jarro de agua fría de Jaloliddin Jumaboyev (1:2): Solo 4 minutos después, el defensa del Dinamo, Jumaboyev, aprovechó un hueco en la defensa rival para volver a poner a su equipo por delante;

Minuto 39 — El golpe decisivo de Jgerenaya (2:2): Los locales, negándose a rendirse, igualaron de nuevo gracias a un preciso disparo del legionario georgiano Giorgi Jgerenaya tras una jugada a balón parado;

Minuto 41 — El doblete ganador de Abdurahmonov (3:2): Dos minutos después, Shohruh Abdurahmonov anotó su segundo gol, sellando la fantástica remontada del Navbahor.

Clasificación de la Superliga: El camino hacia el 3er puesto y la crisis del Dinamo

Posiciones de los equipos tras la 22ª jornada:

Navbahor (44 puntos, 3er puesto): Al sumar tres puntos vitales, los de Namangan mantienen la distancia con sus perseguidores en la lucha por las medallas de bronce y la clasificación para la Liga de Campeones de la AFC;

Dinamo (30 puntos, 9º puesto): A pesar de su feroz resistencia, los pupilos de Vadim Abramov encajaron una nueva derrota y se acercan peligrosamente a la zona de peligro en la segunda mitad de la tabla;

Faltas y tarjetas amarillas: En un partido intenso, el árbitro mostró 6 tarjetas amarillas, incluyendo al portero local O‘tkir Yusupov y a Jgerenaya.

Análisis táctico: La voluntad de los locales y el papel de los suplentes

Conclusiones de los expertossobre el partido 3-2:

El momento estelar de Abdurahmonov: Muy activo entre el mediocampo y el ataque, Shohruh Abdurahmonov demostró un gran instinto goleador en el área, decidiendo el destino del partido por sí solo;

Precaución en la segunda parte: A diferencia de la primera parte, tras el descanso los de Namangan se centraron en la defensa, utilizando a jugadores como Aleks Fernandes, Husayn Norchayev y Asadbek Rahimjonov para asegurar el resultado;

Desorganización defensiva del Dinamo: Aunque marcaron dos goles, la línea defensiva de Samarcanda se desmoronó al encajar dos goles en 4 minutos, perdiendo así su ventaja.

Este super thriller en el estadio «Markaziy» demuestra una vez más que la temporada actual de la Superliga ofrece intrigas dramáticas y emociones fuertes en cada jornada.

¿Crees que el Navbahor puede terminar en el podio con este juego ofensivo? ¿La derrota del Dinamo se debe a errores tácticos o a la presión de la afición? ¡Deja tus comentarios y comparte los detalles de este emocionante thriller del fútbol uzbeko con todos tus amigos!