Ismoilov tras el 0-0: «Una plantilla fuerte no garantiza la victoria»

El líder de la Superliga Neftchi perdió dos puntos en Samarcanda El equipo de Ferganá empató 0-0 con el Dinamo en el partido principal de la 15.ª jornada, pero su entrenador, Islombek Ismoilov, no explicó el resultado únicamente por los errores de los delanteros.

Según él, tener una plantilla fuerte no significa derrotar automáticamente a cualquier rival. El técnico elogió especialmente a los jóvenes del Dinamo y puso como ejemplo que incluso España, campeona del mundo, no pudo vencer a Cabo Verde.

Hubo ataques, pero faltó el gol

En el partido de la 15.ª jornada disputado en Samarcanda, ambos equipos crearon ocasiones de gol. Sin embargo, ninguna acción ofensiva terminó en gol y el marcador oficial se mantuvo en 0-0.

Después del encuentro, Islombek Ismoilov afirmó que no estaba descontento con el ritmo general del partido, aunque señaló que el principal defecto estuvo en la definición.

«Todos saben que ambos equipos muestran un juego ofensivo. Hubo suficientes ataques y ocasiones de gol por parte de los dos, pero faltó el gol. Analizaremos nuestros errores».

Este empate no es un simple punto para el Neftchi esta temporada. Del líder se espera una victoria en cada partido. Por eso, crear ocasiones es un dato positivo, pero la falta de eficacia seguirá siendo el principal aspecto de análisis para el cuerpo técnico.

«Una plantilla fuerte no significa que puedas vencer a cualquier rival»

En la rueda de prensa preguntaron a Ismoilov por qué la experimentada y reconocida plantilla del Neftchi no había logrado esta vez el resultado esperado.

El entrenador subrayó que no es correcto comparar a los equipos únicamente por el nombre de sus futbolistas o por el valor de sus plantillas.

«Tener una plantilla fuerte no significa que puedas derrotar a cualquier rival».

Esta idea también resume lo ocurrido en Samarcanda. El Neftchi podía parecer superior en experiencia y calidad individual, pero el Dinamo actuó con disciplina y no le permitió desarrollar su fútbol con comodidad.

Una plantilla fuerte aumenta las posibilidades de que un futbolista tome la decisión correcta en una situación determinada. Sin embargo, para ganar también hacen falta juego colectivo, capacidad de adaptación a la resistencia rival y eficacia para convertir las ocasiones.

Ismoilov elogió a los jóvenes del Dinamo

El técnico del Neftchi afirmó claramente que no considera débil la plantilla del club de Samarcanda. Además del experimentado Bahodir Nasimov, destacó a varios jóvenes futbolistas ofensivos del Dinamo.

El entrenador mencionó a los siguientes jugadores:

Firdavs Abdurahmonov;

Oybek O‘rmonjonov;

Behruzbek Obloqulov;

Anvarjon Hojimirzayev.

En opinión de Ismoilov, los tres primeros quizá todavía no sean muy conocidos por el gran público, pero están entre los jugadores más talentosos de Uzbekistán en su categoría de edad.

Anvarjon Hojimirzayev fue valorado por el entrenador como un futbolista que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

«Estos chicos todavía no son muy conocidos, pero los jóvenes del Dinamo están, a esta edad, en Uzbekistánentre los mejores».

Este reconocimiento demuestra que no sería correcto explicar el 0-0 únicamente por la mala suerte del Neftchi. Ismoilov admitió que el rival también ofreció un fútbol de calidad y tuvo varias ocasiones de gol.

¿Por qué mencionó el ejemplo de España y Cabo Verde?

Para explicar su idea, Ismoilov citó uno de los resultados más inesperados del Mundial de 2026.

España afrontó el partido de la fase de grupos contra Cabo Verde como clara favorita y con una gran superioridad, pero el encuentro terminó 0-0. La FIFA también destacó la defensa ordenada de Cabo Verde y la actuación de su portero Vozinha.

«Esto se puede comprobar viendo que España no pudo derrotar a Cabo Verde en el Mundial».

La idea principal de la comparación del entrenador es que la superioridad sobre el papel no determina de antemano el marcador.

Partido Favorito Resultado España — Cabo Verde España 0-0 Dinamo — Neftchi Neftchi 0-0

Por supuesto, no se puede comparar directamente un partido de selecciones con uno de clubes. Sin embargo, en ambos encuentros el equipo más prestigioso no logró convertir su dominio del balón y del territorio en goles, lo que explica el sentido del ejemplo del entrenador.

La presión invisible de jugar como líder

Otro punto importante de Ismoilov fue que ocupar la parte alta de la clasificación impone una presión adicional al equipo.

«Es difícil jugar como campeón y mantenerse en lo alto de la clasificación».

Cuando el líder salta al campo, el rival no afronta el partido como uno cualquiera. Los futbolistas se esfuerzan más, defienden con mayor concentración y consideran especial conseguir puntos ante el favorito.

El Neftchi debe, en cada partido:

tomar la iniciativa;

romper las defensas cerradas;

controlar los contraataques del rival;

lograr un resultado acorde con un aspirante al título

en una situación en la que todo eso es necesario.

Esta presión aumenta especialmente cuando el marcador permanece sin goles durante mucho tiempo. El equipo empieza a precipitarse, pierde precisión en los pases y los delanteros pueden intentar rematar más rápido en lugar de elegir la mejor opción.

El Dinamo no tenía nada que perder

Ismoilov también prestó atención al estado psicológico del rival. En su opinión, el Dinamo saltó al campo contra el líder sin una gran presión.

«Hoy el Dinamo no tenía nada que perder y no jugó mal. También dispuso de muchas ocasiones de gol».

Para el equipo de Samarcanda, el objetivo principal era mostrar sus capacidades y ofrecer una resistencia digna ante un aspirante al título. Una victoria habría sido un gran resultado y un empate, un balance positivo. Una derrota ante el favorito no habría sido inesperada.

La situación del Neftchi era completamente distinta: solo se esperaba la victoria. Por eso, la presión de una misma situación afectó de forma diferente a ambos equipos.

La principal lección tras el empate

Islombek Ismoilov no criticó duramente a sus futbolistas en la rueda de prensa. Reconoció la fortaleza del rival y señaló que las ocasiones creadas demostraban que su equipo había desarrollado un juego con contenido.

Sin embargo, el Neftchi tiene varios problemas claros que resolver:

Finalizar mejor los ataques. No perder la paciencia cuando el gol se hace esperar. No subestimar a los jóvenes y poco conocidos futbolistas del rival. Mantener el plan de juego incluso bajo la presión de ser líder. Mejorar la eficacia, no solo el número de ocasiones.

El 0-0 de Samarcanda no significa que el Neftchi sea débil. Pero el resultado volvió a demostrar que ningún partido de la Superliga está decidido de antemano.

Si el club de Ferganá quiere seguir luchando por el título, deberá convertir en gol una o dos ocasiones en desplazamientos tan complicados. Porque al final de la temporada, al campeón no lo decidirán solo las grandes victorias, sino también los puntos perdidos en los días sin goles.

En su opinión, ¿qué le faltó más al Neftchi en Samarcanda: precisión, paciencia o nuevas ideas en ataque? Deje su opinión en los comentarios y comparta el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.