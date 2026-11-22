En la 28ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el encuentro en Samarcanda entre el Dinamo y el Bunyodkor terminó con una victoria mínima para los visitantes. El gol de Sardor Abdunabiyev en el minuto 59 decidió el destino del partido. El Dinamo, dirigido por Vadim Abramov, no pudo evitar la derrota a pesar de que tres goles fueron anulados por el VAR debido a fueras de juego durante el encuentro.

El choque en Samarcanda entre el Dinamo y el Bunyodkor ofreció a los aficionados un partido intenso y dramático. Aunque los locales lograron batir la portería rival en varias ocasiones, tres goles no fueron validados por fuera de juego. El único gol oficial del encuentro se marcó en la segunda mitad.

Abdunabiyev da la victoria al Bunyodkor

En el minuto 59, Sardor Abdunabiyev batió al guardameta rival, adelantando al Bunyodkor en el marcador. En los minutos siguientes, el Dinamo intentó igualar, pero los goles de los de Samarcanda fueron anulados por fuera de juego.

Aunque los pupilos de Vadim Abramov marcaron tres veces, tras las revisiones del VAR estos goles no afectaron al resultado oficial. Por lo tanto, el partido finalizó con un marcador de 0-1.

El Dinamo se mantiene en el 9º puesto de la tabla

Tras esta derrota, el Dinamo se queda en la 9ª posición de la tabla de la Superliga con 37 puntos. El Bunyodkor, por su parte, sumó tres puntos importantes y ascendió al 13º lugar con 29 puntos.

Superliga. 28ª jornada

Dinamo — Bunyodkor 0:1

Gol: 59' — Sardor Abdunabiyev

Alineación del Dinamo: Nemanov, Seytveliyev, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Haydarov, 78'), Dumbuya, Xaydarovich, Hojimirzayev, Amonov (To‘xtasinov, 78'), Abdurahmonov.

Alineación del Bunyodkor: Abdujalilov, Anvarov, Bukrin, Olimjonov, Ahmadjonov (Ikromov, 58'), Nematjonov (Abdunabiyev, 58'), Abdusalomov, Tursunmahammadov, To‘raqulov, To‘lqinbekov (Annamatov, 87'), Krivokapich.

Amonestaciones: To‘lqinbekov (60'), Abdunabiyev (70'), Abdusalomov (76'), To‘raqulov (90+8'), Boshkovich (90+9').