Venezia — Napoli: alineaciones y directo
El encuentro de la Serie A italiana entre Venezia y Napoli comenzará el 17 de octubre a las 18:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Venezia: 1. Stankovic F., 45. Adams A., 26. Basic T., 18. Haps R., 25. Haps R., 5. Haps R., 15. Juan Jesus, 2. Moreno M., 71. Peres K., 19. Zampano F., 10. Yeboah J.
Entrenador del Venezia: Nicola D.
Alineación inicial del Napoli: 1. Meret A., 5. Badiashile B., 31. Beukema S., 22. Di Lorenzo G., 6. Gilmour B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lucca L., 8. McTominay S., 13. Rrahmani A., 37. Spinazzola L.
Entrenador del Napoli: Allegri M.
Comentarios 0
…