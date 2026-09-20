Drama de penaltis en Venecia: ¡la Lazio logra una victoria sólida por 2-0!

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Drama de penaltis en Venecia: ¡la Lazio logra una victoria sólida por 2-0!

En la 5ª jornada de la Serie A, la Lazio de Roma visitó al colista de la liga, el Venecia, y celebró una victoria importante y serena (2-0). Tras una primera parte muy disputada, el destino del encuentro se decidió tras el descanso: en el minuto 51, el capitán de las «águilas», Mattia Zaccagni, transformó un penalti con precisión para abrir el marcador, y nueve minutos después, Tijjani Noslin sentenció el encuentro.

Para los locales, la noche fue una auténtica pesadilla: el delantero Yeboah falló un penalti que pudo haber devuelto la emoción al partido. Con este éxito, los romanos suman 11 puntos y comienzan a escalar posiciones en la tabla, mientras que el Venecia, con solo 1 punto, se mantiene en el fondo de la clasificación.

¿Qué cambios tácticos permitieron a la Lazio tomar el control total en la segunda mitad? ¿Fue el penalti fallado por el Venecia un golpe psicológico y están los romanos listos para volver a la zona europea?

«El disparo de Zaccagni y el error de Yeboah»: Crónica del partido en Venecia

Los momentos dramáticos clave de este choque de la 5ª jornada:

  • El punto de calma de Mattia Zaccagni (51'): El capitán romano transformó con precisión el penalti señalado al inicio de la segunda parte para romper el equilibrio (0-1);

  • El segundo golpe de Tijjani Noslin (60'): Sin tiempo para que los locales reaccionaran, Noslin culminó un contraataque rápido con un gol brillante (0-2);

  • La oportunidad perdida del Venecia: Yeboah no pudo convertir el penalti a favor de los locales y los planes de remontada del equipo se desmoronaron;

  • Acciones seguras de Mandas: El portero de la Lazio mantuvo su portería a cero en momentos críticos, contribuyendo enormemente a la victoria;

  • Situación en la tabla: La Lazio subió al puesto 11 con 11 puntos, el Venecia permanece en el puesto 20 con 1 punto.

Acta oficial del encuentro Venecia - Lazio

Protocolo oficial completo y alineaciones de la 5ª jornada de la Serie A:

Competición / Fase

Resultado final

Goleadores

Eventos clave

Serie A, 5ª jornada

Venecia 0 : 2 Lazio

Zaccagni 51' (pen.), Noslin 60'

Yeboah falló un penalti

  • Alineación titular del Venecia: Stankovic, Shingten, Moreno, Juan Jesus, Antuan, Zom, Peres, Correa (Sagrado, 76), Helgasson (Fanne, 73), Adams (Rahmani, 73), Yeboah (Fernandes, 87);

  • Alineación titular de la Lazio: Mandas, Floriani (Lazzari, 77), Sutalo, Provedel, Tavares (Pedraza, 84), Frattesi, Belahyane, Tello (Gudmundsson, 77), Cancellieri, Noslin (Pinamonti, 77), Zaccagni (Isaksen, 87);

  • Diferencia en la tabla: Lazio — 11 puntos (11º puesto) / Venecia — 1 punto (20º puesto).

Análisis táctico: Los expertos sobre la victoria de la Lazio

Conclusiones de los comentaristas y expertos del fútbol italiano:

  • Dinámica en el centro del campo: La pareja Frattesi y Belahyane aumentó drásticamente el ritmo en la segunda parte, encerrando al Venecia en su propia área;

  • Intensidad por las bandas: La presión agresiva de Zaccagni y Cancellieri obligó a la defensa local a cometer errores, preparando el terreno para el penalti;

  • La inexperiencia del Venecia: La pérdida de concentración en momentos clave y el fallo del penalti demuestran la difícil situación del equipo en la Serie A;

  • La estabilidad de los romanos: Estos 3 puntos fuera de casa dan un gran impulso psicológico a la Lazio en su lucha por los primeros puestos.

Esta victoria por 2-0 en Venecia demostró que la Lazio no permitirá una crisis y no ha renunciado a sus objetivos de la temporada.

¿Crees que la Lazio podrá subir a la parte alta de la tabla y luchar por la Champions League tras esta victoria? ¿Podrá el Venecia salvarse en la Serie A con 1 punto? ¡Deja tus comentarios y comparte este análisis!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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