El Como causa sensación en la Serie A: vence al Venezia y entra en el top 4

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El Como causa sensación en la Serie A: vence al Venezia y entra en el top 4

En el marco de la 10ª jornada de la Serie A, el Como, revelación de la temporada, recibió en casa al Venezia, colista de la liga. En un partido intenso y lleno de pasión, los locales sellaron una victoria crucial por la mínima: 1-0.

Este éxito impulsa al equipo hacia lo más alto de la tabla y despierta un gran interés en el fútbol italiano.

Un penalti decisivo y el único gol de la primera parte

El encuentro comenzó con el dominio total de los locales, pero no fue fácil romper la defensa del Venezia:

  • Penalti en el minuto 43: Cerca del final de la primera parte, los visitantes cometieron una falta en su área. El penalti señalado por el árbitro fue ejecutado por Lucas da Cunha con frialdad, abriendo el marcador — 1-0;

  • Lucha sin cuartel y tarjetas amarillas: En la segunda parte, el juego de ambos equipos se volvió mucho más tenso. El árbitro principal tuvo que mostrar un total de 5 tarjetas amarillas, pero el marcador no volvió a moverse.

El Como en zona de Champions League, el Venezia en el fondo

Este éxito en la 10ª jornada afectó profundamente la situación de ambos clubes en la tabla de posiciones:

  • Como: Tras la victoria, el equipo alcanzó los 23 puntos, ascendiendo al top 4 de la Serie A —la 4ª posición— y demostrando ser un serio candidato en la lucha por las competiciones europeas;

  • Venezia: La mala racha de los visitantes continúa. Con solo 3 puntos sumados tras los partidos disputados, los venecianos permanecen en el último lugar de la tabla, la 20ª posición.

Ficha del partido:

  • Serie A. 10ª jornada

  • Como — Venezia 1-0

  • Gol: Lucas da Cunha 43 (pen.).

  • Amonestaciones: Zom 39, 62, Jesus 41, Haps 62, Helgason 78.

Alineaciones:

  • Como: Audero, Goldaniga, Dossena (Barba, 82), Kempf, Moreno, Da Cunha (Engelhardt, 73), Perrone (Baselli, 74), Paz (Fadera, 73), Strefezza (Verdi, 84), Cutrone, Belotti.

  • Venezia: Stankovic, Idzes, Svoboda, Altare, Haps (Sagrado, 62), Busio (Perez, 55), Zom (Basic, 62), Helgason (Raimondo, 78), Candela, Adams, Pohjanpalo (Yeboah, 55).

Serie AComoVeneziaLucas da CunhaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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