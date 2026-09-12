«2 goles en un minuto y hat-trick»: la Fiorentina ofrece un drama de 6 goles en Venecia

En la cuarta jornada de la Serie A, los espectadores fueron testigos de un auténtico festival de goles y un enfrentamiento intenso. La Fiorentina, que atraviesa un inicio de temporada complicado, visitó al Venecia, colista de la liga. En este duelo vital para ambos equipos en la tabla, los aficionados vieron nada menos que 6 goles. Gracias a la fantástica actuación del joven prodigio Franco Mastantuono, los florentinos lograron una victoria contundente por 4-2. Autor de un doblete en un minuto y de un hat-trick al final, Mastantuono se convirtió en el héroe absoluto del encuentro. ¿Cómo protegió David De Gea su portería, cómo remontó la Fiorentina y por qué el Venecia sigue sin sumar puntos?

Inicio intenso: ¡el golpe del Venecia y la explosión de 60 segundos de Mastantuono!

El encuentro comenzó bajo la presión de los locales y pronto se convirtió en una lluvia de goles:

Golpe inesperado de Adams: En el minuto 22, el delantero del Venecia, Adams, batió al portero florentino David De Gea para abrir el marcador y adelantar a los locales (1-0);

Minuto 29 — el empate: La Fiorentina, por detrás en el marcador, intensificó su ataque y restableció el equilibrio gracias a una acción precisa de Franco Mastantuono (1-1);

Minuto 30 — doblete en un minuto: Antes de que los locales pudieran reaccionar, Mastantuono volvió a marcar 60 segundos después, logrando un doblete y poniendo el 1-2 en el marcador;

Control de la primera parte: El Venecia, tras el golpe recibido, tuvo que soportar la fuerte presión de los florentinos hasta el descanso.

El recital de la segunda parte: ¡el gol de Mateo y el hat-trick final!

En la segunda mitad, la superioridad táctica de la Fiorentina y su línea de ataque estelar sentenciaron el destino del partido:

La sangre fría de Mateo: En el minuto 66, Mateo marcó el tercer gol de los florentinos, ampliando la ventaja (1-3);

Minuto 84 — hat-trick de Mastantuono: En el punto culminante del partido, el héroe de la noche, Franco Mastantuono, demostró todo su talento al anotar su tercer gol, sellando así su primer hat-trick en la Serie A (1-4);

Gol de consolación de Eno: Aunque Eno redujo distancias para los locales en el minuto 87, esto no pudo salvar al Venecia de una derrota abultada (2-4).

Situación en la tabla: ¡la Fiorentina sube, el Venecia sigue en el fondo!

Esta victoria tuvo un impacto serio en el destino de ambos equipos esta temporada:

Ascenso al puesto 15: Al sumar 3 puntos valiosos, la Fiorentina celebra su primera victoria de la temporada, sube al puesto 15 y comienza a salir de la crisis;

El despertar de una plantilla estelar: Con jugadores de alto nivel como De Gea en la portería, Drăgușin en defensa y Fagioli en el medio campo, el potencial ofensivo del equipo empieza a liberarse;

La tragedia de los cero puntos del Venecia: Tras 4 jornadas sin sumar puntos, el Venecia sigue estancado en el puesto 20, convirtiéndose en el principal candidato al descenso.

Este espectacular hat-trick de Franco Mastantuono anuncia el nacimiento de una nueva estrella en la Serie A y devuelve la confianza a la Fiorentina para los próximos retos.

¿Crees que la brillante actuación y el hat-trick de Franco Mastantuono permitirán a la Fiorentina volver a los puestos altos de la Serie A? ¿No son los dos goles encajados por la defensa liderada por David De Gea una señal preocupante para el equipo? ¡Comparte tus opiniones en los comentarios y difunde este análisis del thriller futbolístico italiano!