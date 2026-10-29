Dos autogoles y las paradas de Provedel: ¿Cómo venció el Inter al Venezia a domicilio?

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Dos autogoles y las paradas de Provedel: ¿Cómo venció el Inter al Venezia a domicilio?

El enfrentamiento entre el Venezia y el Inter, correspondiente a la 9ª jornada de la Serie A, siguió un guion inesperado. Aunque los «nerazzurri» ganaron 2-0 fuera de casa, este éxito no se debió a su juego ofensivo, sino a dos goles en propia meta de los locales.

Tras el encuentro, el entrenador de los milaneses, Cristian Chivu, habló con la prensa sin ocultar el pobre rendimiento de su equipo. El técnico admitió abiertamente que los tres puntos se consiguieron gracias a la suerte y la experiencia.

Cristian Chivu: «La primera parte me recordó a la derrota contra el Catania en 2010»

Según la web oficial del Inter, el entrenador explicó la falta de energía y la pasividad en el partido de la siguiente manera:

  • Falta de energía y velocidad: «Nos faltaba energía, éramos muy lentos y no estábamos preparados para jugar contra un rival que defendía tan atrás. No fuimos lo suficientemente agresivos en la línea defensiva, pero eso sucede cuando juegas cada tres días», dijo Chivu;

  • Recuerdo histórico de 2010: «La primera parte me recordó a la derrota por 1-3 en Catania en 2010. Hoy ganamos porque tuvimos un poco de suerte. Seguimos creyendo en el éxito y lo dimos todo, pero hay que admitir que la suerte estuvo totalmente de nuestro lado»;

  • La firme resistencia del rival: «Hay que felicitar al rival: cerraron los espacios a la perfección, por lo que avanzar en los momentos clave fue muy difícil para nosotros. Hoy Provedel nos salvó, y nuestra experiencia, fuerza y determinación nos ayudaron a terminar el trabajo».

Calendario apretado y 3 puntos con el mínimo esfuerzo

Según el técnico, los jugadores a veces caen en trampas psicológicas donde parece que se puede ganar con el mínimo esfuerzo:

  • Impacto del calendario denso: La sucesión de partidos en la Champions League y la Serie A está afectando la condición física del Inter;

  • Factores que influyeron en el resultado: Aunque los milaneses no mostraron su mejor fútbol, la estabilidad defensiva y la sangre fría en las situaciones decisivas dieron al equipo 3 puntos cruciales en la tabla.

Este partido servirá como una lección importante para los pupilos de Cristian Chivu para revisar sus carencias defensivas y ofensivas antes de los próximos retos serios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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