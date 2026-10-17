Schalke – Mainz: alineaciones y directo

·7·Deportes
Schalke – Mainz: alineaciones y directo

El partido de la Bundesliga entre el Schalke y el Mainz comenzará el 17 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Schalke: 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Beker T., 10. Dzeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbein A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katic N., 4. Kurucay H., 13. Tanaka S.

Suplentes del Schalke: 20. Adamu J., 43. Ayhan M., 33. Becker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Hwang Hee-chan, 22. Muller K., 6. Schallenberg R., 38. Vozar L., 39. Wober M.

Entrenador del Schalke: Muslic M.

Alineación titular del Mainz: 1. Schwolow A., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 7. Lee Jae-sung, 2. Mwene P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tietz P.

Suplentes del Mainz: 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 40. Kinzig M., 11. Konigsdoerffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Widmer S.

Entrenador del Mainz: Fischer U.

SchalkeMainzBundesligaFútbolAlemania
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Manuel Neuer disputa su quinta Copa del MundoManuel Neuer disputa su quinta Copa del Mundo14 junio 22:22Partido amistoso: Alemania derrota a Finlandia con un marcador abultadoPartido amistoso: Alemania derrota a Finlandia con un marcador abultado1 junio 07:24Baviera remonta un 0-3 y logra una victoria de carácterBaviera remonta un 0-3 y logra una victoria de carácter26 abril 20:12El Bayern de Múnich remonta un 0-3 para terminar ganando 4-3El Bayern de Múnich remonta un 0-3 para terminar ganando 4-326 abril 18:35El Bayern dio vuelta una derrota por 0-3 y ganóEl Bayern dio vuelta una derrota por 0-3 y ganó26 abril 14:36El Bayern remontó un 0:3 y se llevó la victoria ante el MainzEl Bayern remontó un 0:3 y se llevó la victoria ante el Mainz26 abril 12:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre