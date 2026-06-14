Manuel Neuer disputa su quinta Copa del Mundo

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Manuel Neuer disputa su quinta Copa del Mundo

El portero de la selección alemana, Manuel Neuer, fue titular en el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 contra Curazao. De esta forma, el experimentado guardameta participó en la quinta Copa del Mundo de su carrera.

Para el portero de 40 años, este mundial podría ser su último gran torneo con la selección nacional. A pesar de ello, Neuer sigue siendo una figura clave en la portería de Alemania.

Manuel Neuer participó por primera vez en una Copa del Mundo en 2010, en Sudáfrica. En aquel entonces, defendía los colores del Schalke. Tras ese torneo, el portero fichó por el Bayern de Múnich, iniciando una nueva etapa en su carrera.

En el mundial de Sudáfrica, Neuer disputó 6 partidos con la selección alemana. Cuatro años después, en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, alcanzó uno de los mayores éxitos de su carrera. Alemania se proclamó campeona del mundo y Neuer defendió la portería en los 7 encuentros.

Posteriormente, también participó en la Copa del Mundo de 2018 en Rusia y en la de 2022 en Qatar con la selección alemana. Sin embargo, los alemanes no lograron los resultados esperados en los dos últimos mundiales y fueron eliminados tras la fase de grupos.

Neuer es reconocido como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol moderno. Se ha ganado su lugar en la historia no solo por sus paradas, sino también por su habilidad para jugar con los pies y por llevar el estilo de «portero-líbero» a un nuevo nivel.

Su participación en una quinta Copa del Mundo es un evento importante tanto para el fútbol alemán como para el mundial. Mantener un nivel tan alto durante tantos años no es tarea fácil. Neuer ha demostrado una vez más que es un jugador de grandes escenarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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