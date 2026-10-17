Werder Bremen — Paderborn: alineaciones y directo

·13·Deportes
Werder Bremen — Paderborn: alineaciones y directo

El encuentro entre el Werder Bremen y el Paderborn, correspondiente a la Bundesliga alemana, comenzará el 17 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Werder Bremen: 1. Haine K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkçi E., 32. Friedl M., 10. Füllkrug N., 17. Grüll M., 5. Pieper A., 44. Rögeyer I., 15. Rice L.

Suplentes del Werder Bremen: 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wojcik O.

Entrenador del Werder Bremen: Thioune D.

Alineación inicial del Paderborn: 15. Noll N., 5. Castañeda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.

Suplentes del Paderborn: 6. Baak T., 29. Lippmann S., 11. Michel S., 2. Müller R., 9. Philipp R., 18. Piringer M., 1. Schubert M., 3. Stüker J., 38. Seitler D.

Entrenador del Paderborn: Kettemann R.

Werder BremenPaderbornBundesligaFútbolAlemania
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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