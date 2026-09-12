¡Resultados sensacionales en la 3ª jornada de la Bundesliga: cambio de líderes!

La 3ª jornada de la Bundesliga alemana concluyó llena de drama, resultados inesperados y una lluvia de goles. El Borussia Dortmund recibió al Paderborn en el Signal Iduna Park, logrando una victoria contundente por 3-0 y manteniendo su paso perfecto en la carrera por el liderato. El actual campeón, el Bayer Leverkusen, enfrentó una dura prueba en Augsburgo, evitando la derrota en el minuto 89 gracias al gol salvador de Patrik Schick. El evento más impactante de la jornada ocurrió en Friburgo: los locales aplastaron al Borussia Mönchengladbach por 5-0, ascendiendo al primer puesto de la tabla. ¿Quiénes fueron los héroes del fin de semana y qué cambios inesperados ocurrieron en la clasificación?

Borussia Dortmund — Paderborn (3-0): doblete de Nmecha y 9 puntos de máximo

Los de Dortmund actuaron sin errores ante su afición, asegurando tres puntos vitales:

Gol tempranero en el minuto 5: En el debut del encuentro, Fabio Silva abrió el marcador, dando una ventaja cómoda a las «abejas»;

El punto final de Felix Nmecha: Felix Nmecha decidió el destino del partido con dos goles en los minutos 80 y 89; su doblete aseguró la victoria por 3-0;

3 partidos, 3 victorias: El club de Dortmund se sitúa 2º con 9 puntos, demostrando una vez más que es un firme candidato al título;

Paderborn en zona peligrosa: Con solo 1 punto, los visitantes caen al puesto 15.

Augsburgo — Bayer Leverkusen (2-2): la salvación de Schick en el minuto 89

El partido fuera de casa fue una verdadera prueba de nervios para los de Leverkusen:

La ventaja de Kofane y la respuesta de Gregoritsch: Aunque Kofane abrió el marcador en el minuto 18, el delantero del Augsburgo, Gregoritsch, anotó dos goles en 5 minutos (50 y 55) al inicio de la segunda mitad, poniendo a los locales por delante;

Drama en el minuto 89: Los pupilos de Xabi Alonso mantuvieron la presión, logrando un empate 2-2 gracias a un disparo preciso del goleador checo Patrik Schick en el minuto 89;

Bayer Leverkusen en 6ª posición: Tras este tropiezo, el Leverkusen es 6º con 4 puntos, mientras que el Augsburgo, con un gran inicio, se coloca en el top 3 con 7 puntos.

La sensación de la jornada: la paliza de 5-0 del Friburgo y la victoria del Hoffenheim

Los demás enfrentamientos de la jornada no dejaron indiferentes a los aficionados:

Friburgo, líder absoluto (5-0): El Friburgo recibió al Borussia Mönchengladbach y le marcó cinco goles sin respuesta (dobletes de Engelhardt y Matanovich, un gol de Eggestein). Con 9 puntos en 3 jornadas, el equipo lidera la Bundesliga por diferencia de goles;

Gladbach en el fondo (0 puntos): El club de Mönchengladbach entra en crisis tras tres jornadas sin sumar puntos, ocupando el puesto 18;

Hoffenheim — Stuttgart (2-1): El doblete de Hlozek dio una victoria importante a los locales (el gol de respuesta de Mittelstadt no pudo salvar al Stuttgart).

Nombres inesperados en la Bundesliga: Friburgo y Borussia Dortmund ocupan la cima. La pérdida de puntos de los grandes y la intensidad de los clubes de mitad de tabla auguran una competencia sin precedentes esta temporada.

¿Crees que el Bayer Leverkusen podrá defender su título esta temporada o el Borussia Dortmund y el sorprendente Friburgo tomarán el trono? ¿El gol de Patrik Schick en los últimos segundos salvó al Leverkusen de una crisis mayor? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la jornada con todos los amantes del fútbol!