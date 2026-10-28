Drama en el minuto 90+3: el Borussia Dortmund vence al Werder y pasa a octavos de final

Un auténtico thriller futbolístico tuvo lugar en el legendario estadio « Signal Iduna Park » de Dortmund, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania. El club local « Borussia Dortmund » recibió al equipo del « Werder Bremen » en un encuentro que terminó con una dramática victoria de los anfitriones por 3:2.

Aunque los de Dortmund se adelantaron por dos goles, el doblete de Niclas Füllkrug en tres minutos para los visitantes llevó la intriga al máximo. El destino del partido se decidió con un gol en el tiempo de descuento añadido por el árbitro.

Inicio fulgurante y la remontada inesperada de Füllkrug

Durante el encuentro, ambos equipos ofrecieron a los aficionados un juego intensamente ofensivo:

La presión inicial de las « Abejas »: Ya en el minuto 6, Serhou Guirassy convirtió un pase preciso de Julian Ryerson para abrir el marcador. Poco después, en el minuto 17, Carney Chukwuemeka aprovechó una asistencia de Jude Bellingham para poner el 2:0;

El shock de 3 minutos de los de Bremen: En la segunda parte, el « Werder » mostró un despertar brusco: Niclas Füllkrug, enfrentándose a su antiguo equipo, redujo distancias en el minuto 65 y, en el 68, tras un pase de Yuri Regeer, firmó su doblete, restableciendo el equilibrio en el marcador (2:2);

El golpe decisivo en el minuto 90+3: Cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, el centrocampista austriaco Marcel Sabitzer mostró astucia en el área rival, regalando al « Borussia » una dramática victoria por 3:2.

Resumen del encuentro y futuro en la competición

Competición y fase: Copa de Alemania (DFB-Pokal), 1/16 de final;

Estadio: « Signal Iduna Park » (Dortmund);

Resultado final: « Borussia Dortmund » — « Werder Bremen » 3:2;

Goles: Serhou Guirassy (6), Carney Chukwuemeka (17), Marcel Sabitzer (90+3) — Niclas Füllkrug (65, 68);

Resultado en el torneo: Gracias a esta victoria de carácter, el « Borussia » logra el pase a los octavos de final de la Copa de Alemania, mientras que el « Werder Bremen » se ve obligado a detener su camino en el torneo.

El gol de la victoria de Marcel Sabitzer en el tiempo añadido salvó al club de Dortmund del riesgo de una prórroga y tanda de penaltis, asegurando su merecido pase a la siguiente ronda.