Regreso a Cataluña: el FC Barcelona firma un contrato de tres años con João Cancelo

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Regreso a Cataluña: el FC Barcelona firma un contrato de tres años con João Cancelo

El FC Barcelona ha oficializado un fichaje importante durante el mercado de verano. El club catalán anunció la firma definitiva de un contrato de tres años con el experimentado lateral portugués João Cancelo. ¿Cómo se concretó el regreso del defensa de 32 años, que ya había jugado cedido en el equipo?

Rescisión del contrato con Al-Hilal y condición de agente libre

El regreso de Cancelo a Cataluña fue posible después de rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el club saudí Al-Hilal. Convertido en agente libre, el defensa rechazó otras ofertas y aceptó directamente la propuesta del FC Barcelona.

Detalles del fichaje de João Cancelo

Indicador

Parámetros e información del fichaje

Futbolista

João Cancelo (Portugal, lateral)

Nuevo club

FC Barcelona (España)

Duración del contrato

Contrato de tres años (hasta el verano de 2029)

Club anterior

Al-Hilal (contrato rescindido)

Experiencia previa

Jugó cedido en el FC Barcelona

Primer partido oficial

23 de agosto, como visitante ante el Elche

Inicio de la nueva temporada y lugar en la plantilla

El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick confía plenamente en la experiencia de Cancelo, capaz de rendir a alto nivel en ambos laterales, para solucionar sus problemas defensivos. El FC Barcelona disputará su primer partido oficial de la nueva temporada de LaLiga el 23 de agosto como visitante ante el Elche, y se espera que Cancelo vuelva a debutar en ese encuentro.

¿Crees que el regreso de João Cancelo a la plantilla completa puede reforzar la defensa del FC Barcelona al nivel necesario para luchar por el título?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta buena noticia con todos los aficionados del Barça!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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