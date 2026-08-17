¿Qué reconoció Hans-Dieter Flick tras el partido contra el Basilea?

El club catalán, que se prepara intensamente para la nueva temporada, FC Barcelona derrotó por 5-2 al conjunto suizo del FC Basel en su siguiente partido amistoso.

A pesar de la contundente victoria, el entrenador del conjunto catalán, Hans-Dieter Flick pidió no sacar conclusiones precipitadas tras el encuentro y admitió abiertamente que el equipo aún no había alcanzado su ritmo ideal.

«No pudimos jugar al ritmo que queríamos»: la valoración de Flick

En una entrevista concedida a la página web oficial del FC Barcelona, el experimentado técnico alemán puso el foco en la resistencia del rival y en las carencias del partido:

«Creo que fue una muy buena prueba contra un equipo tan ordenado como el FC Basel, que intenta impedir que su rival imponga su fútbol. Ahora analizaremos todo el partido con más detalle. El rival nos ofreció una buena resistencia y nosotros no pudimos movernos sobre el campo con el ritmo y la intensidad que queríamos. Todavía tenemos que mejorar nuestro juego y trabajar seriamente en las carencias que se hicieron evidentes».

Inicio de LaLiga: el primer rival será el Elche

Concluidos los partidos amistosos de pretemporada, los azulgranas afrontan su primer encuentro oficial de la nueva temporada de la liga española:

Primera jornada: FC Barcelona comenzará la 1.ª jornada de LaLiga como visitante ante el Elche;

Hora de inicio: El partido comenzará en la madrugada del 23 al 24 de agosto, hora de Taskent, a las 00:30.

Para los jugadores de Hans-Dieter Flick, este amistoso fue una prueba importante para corregir errores tácticos antes de la nueva temporada y llegar a los partidos oficiales en una condición física óptima.

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