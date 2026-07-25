El Barcelona comienza la nueva temporada con una victoria por 4-1

·215·Deportes
El Barcelona comienza la nueva temporada con una victoria por 4-1

El FC Barcelona disputó su primer partido amistoso de preparación de cara a la nueva temporada. Los pupilos de Hansi Flick derrotaron al CE Europa por 4-1 en un encuentro disputado a puerta cerrada.

Para los culés, este partido supuso una oportunidad para evaluar la forma física de los jugadores y poner a prueba los planteamientos tácticos de cara al nuevo curso.

El primer amistoso se jugó a puerta cerrada

El encuentro tuvo lugar el 24 de julio como parte de la concentración de verano del FC Barcelona. El rival de los catalanes fue el CE Europa, club con sede en la ciudad de Barcelona.

El partido contra este equipo, que milita en la tercera división del fútbol español, se celebró a puerta cerrada para aficionados y medios de comunicación.

Por este motivo, las alineaciones, los goleadores y las estadísticas detalladas del encuentro aún no han sido revelados.

Los pupilos de Flick marcaron cuatro goles

El FC Barcelona perforó la portería rival en cuatro ocasiones y logró una contundente victoria por 4-1.

Aunque en los amistosos el nivel de preparación importa más que el resultado final, anotar cuatro tantos en el primer partido es una señal positiva para el ataque del equipo.

Este tipo de encuentros permiten a Flick:

  • evaluar a los candidatos para el once titular;

  • probar a los jóvenes talentos;

  • comprobar las variantes tácticas;

  • controlar el estado físico de la plantilla.

El primer rival oficial de la nueva temporada: Elche

Los catalanes jugarán su primer partido oficial de la temporada el 23 de agosto. El FC Barcelona se medirá al Elche en este encuentro.

Se espera que para entonces el equipo dispute varios amistosos más para perfilar el once ideal de cara a la temporada oficial.

Partido

Información

Partido amistoso

FC Barcelona — CE Europa

Resultado

4-1

Fecha

24 de julio

Primer partido oficial

23 de agosto, contra el Elche

Nuevos retos para el FC Barcelona

La victoria ante el Europa fue el primer paso en la pretemporada del equipo. Ahora, Hansi Flick tiene la tarea de valorar el estado de los futbolistas y definir el once titular antes del inicio liguero.

¿Crees que el FC Barcelona tendrá una gran temporada? Deja tu opinión en los comentarios.

BarcelonaHansi FlickCE EuropaElcheEspaña
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoLa revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoHoy, 01:37La pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreLa pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreHoy, 01:17El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriEl Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriHoy, 01:16Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Hoy, 01:12100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu Dabi100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu DabiHoy, 00:54Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)Hoy, 00:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso