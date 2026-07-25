El Barcelona comienza la nueva temporada con una victoria por 4-1

El FC Barcelona disputó su primer partido amistoso de preparación de cara a la nueva temporada. Los pupilos de Hansi Flick derrotaron al CE Europa por 4-1 en un encuentro disputado a puerta cerrada.

Para los culés, este partido supuso una oportunidad para evaluar la forma física de los jugadores y poner a prueba los planteamientos tácticos de cara al nuevo curso.

El primer amistoso se jugó a puerta cerrada

El encuentro tuvo lugar el 24 de julio como parte de la concentración de verano del FC Barcelona. El rival de los catalanes fue el CE Europa, club con sede en la ciudad de Barcelona.

El partido contra este equipo, que milita en la tercera división del fútbol español, se celebró a puerta cerrada para aficionados y medios de comunicación.

Por este motivo, las alineaciones, los goleadores y las estadísticas detalladas del encuentro aún no han sido revelados.

Los pupilos de Flick marcaron cuatro goles

El FC Barcelona perforó la portería rival en cuatro ocasiones y logró una contundente victoria por 4-1.

Aunque en los amistosos el nivel de preparación importa más que el resultado final, anotar cuatro tantos en el primer partido es una señal positiva para el ataque del equipo.

Este tipo de encuentros permiten a Flick:

evaluar a los candidatos para el once titular;

probar a los jóvenes talentos;

comprobar las variantes tácticas;

controlar el estado físico de la plantilla.

El primer rival oficial de la nueva temporada: Elche

Los catalanes jugarán su primer partido oficial de la temporada el 23 de agosto. El FC Barcelona se medirá al Elche en este encuentro.

Se espera que para entonces el equipo dispute varios amistosos más para perfilar el once ideal de cara a la temporada oficial.

Partido Información Partido amistoso FC Barcelona — CE Europa Resultado 4-1 Fecha 24 de julio Primer partido oficial 23 de agosto, contra el Elche

Nuevos retos para el FC Barcelona

La victoria ante el Europa fue el primer paso en la pretemporada del equipo. Ahora, Hansi Flick tiene la tarea de valorar el estado de los futbolistas y definir el once titular antes del inicio liguero.

¿Crees que el FC Barcelona tendrá una gran temporada? Deja tu opinión en los comentarios.