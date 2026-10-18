Angers - Marsella: alineaciones y directo

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Angers - Marsella: alineaciones y directo

El encuentro Angers - Marsella, correspondiente a la Ligue 1, comenzará el 18 de octubre a las 18:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Angers: 1. Lopes A., 2. Arcus C., 27. Raolisoa L., 6. Mouton L., 34. Gernigon M., 14. Belkhdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (capitán), 18. Allevinah J., 19. El Melali F., 10. Sbai A.

Suplentes del Angers: 26. Bérimon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibrin H., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Péter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.

Entrenador del Angers: Gilli S.

Alineación inicial del Marsella: 1. De Lange J., 22. Weah T. (capitán), 4. Egan-Riley K., 19. Kondogbia G., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Harit A., 8. Abdelli H., 14. Paixão I., 9. Gouiri A.

Suplentes del Marsella: 48. Abdallah K., 21. Aguerd N., 74. Bezahaf K., 25. Garcia U., 7. Gomes A., 11. Maupay N., 18. Meïté B., 43. Mmadi T., 92. Vermot T.

Entrenador del Marsella: Genesio B.

AngersMarsellaLigue 1FútbolFrancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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