Lorient - Mónaco: alineaciones y directo

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Lorient - Mónaco: alineaciones y directo

El partido Lorient - Mónaco, correspondiente a la Ligue 1, comenzará el 18 de octubre a las 20:15 (hora local).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Lorient: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (capitán), 95. Touré I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Baldé I.

Suplentes del Lorient: 19. Faye S., 2. Gendrey V., 21. Camara B., 77. Katseris P., 42. Koné M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.

Entrenador del Lorient: Dujon A.

Alineación inicial del Mónaco: 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (capitán), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Ilenikhena G.

Suplentes del Mónaco: 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Déturbe M., 37. Diop E., 16. Köhn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.

Entrenador del Mónaco: Filipe Luís.

En directo EN VIVO
6
Montassar Talbi (Lorient) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas bloqueó el balón.
3
El Lorient controla el balón con pases cortos y espera el momento oportuno para montar un contraataque rápido.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
20:15
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! Mónaco pondrá el balón en juego.
20:15
Marc Bollengier ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy.
20:15
Ya se conocen las alineaciones titulares del Lorient y del Mónaco, ya puedes consultarlas.
20:15
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, бемалол ўтиринг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
LorientMónacoLigue 1FútbolFrancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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