Lorient - Mónaco: alineaciones y directo
El partido Lorient - Mónaco, correspondiente a la Ligue 1, comenzará el 18 de octubre a las 20:15 (hora local).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Lorient: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (capitán), 95. Touré I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Baldé I.
Suplentes del Lorient: 19. Faye S., 2. Gendrey V., 21. Camara B., 77. Katseris P., 42. Koné M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.
Entrenador del Lorient: Dujon A.
Alineación inicial del Mónaco: 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (capitán), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Ilenikhena G.
Suplentes del Mónaco: 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Déturbe M., 37. Diop E., 16. Köhn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.
Entrenador del Mónaco: Filipe Luís.
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