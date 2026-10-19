Tottenham - Coventry: alineaciones y directo

El encuentro de la Premier League entre Tottenham y Coventry comenzará el 20 de octubre a las 20:00 (hora peninsular española).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Tottenham: 31. Kinski A., 4. Adarabioyo T., 14. Gray A., 20. Kudus M., 10. Maddison J., 22. Marmoush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (capitán), 6. van Hecke J. P.

Entrenador del Tottenham: De Zerbi R.

Alineación inicial del Coventry: 19. Rushworth K., 49. Sheriff S., 3. Dasilva J., 6. Grimes M., 2. Pinnock E., 5. Rudoni J., 7. Sakamoto T., 23. Thomas-Asante B., 4. Thomas B., 27. van Ewijk M., 8. Yirenkyi K.

Entrenador del Coventry: Lampard F.