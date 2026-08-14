Frank Lampard se prepara para regresar a la Premier League con el Coventry

Una de las figuras legendarias del fútbol inglés, Frank Lampard, avanza con decisión hacia nuevos éxitos en su carrera como entrenador. Bajo su dirección, el Coventry City ganó el Championship y regresó a la Premier League después de 25 años, elevando una vez más el prestigio del técnico. Según Goal.com informa .

El Coventry atravesó momentos difíciles en los últimos años e incluso llegó a descender a la League Two. La reconstrucción del equipo hacia la máxima categoría comenzó bajo la dirección de Mark Robins, aunque su destitución en noviembre de 2024 sorprendió a todos. Después de asumir el cargo, Lampard demostró rápidamente su potencial y llevó al equipo a la primera división a través de los play-offs.

La experiencia de Lampard en la Premier League y su futuro

Anteriormente, su trabajo en el Chelsea y el Everton había generado algunas dudas sobre sus capacidades como entrenador. El técnico, de 48 años, pasó más de un año sin trabajar después de su segundo periodo interino en el Chelsea, pero logró recuperar por completo su reputación gracias a los resultados obtenidos con el Coventry. Los expertos destacan que su experiencia como entrenador y su buen conocimiento de la evolución de la Premier League serán de gran ayuda para el equipo.

La próxima temporada, el Coventry afrontará la difícil tarea de mantenerse en la máxima categoría. Muchos expertos prevén una dura lucha para el club. Aun así, el exdefensa del equipo Colin Hendry declaró en una entrevista exclusiva concedida a Goal que la directiva debe seguir apoyando a Lampard incluso en los momentos complicados; de lo contrario, sería muy injusto.

El interés de otros clubes

En opinión de Colin Hendry, aunque el Coventry atraviese dificultades, Frank Lampard no tendrá problemas para recibir ofertas de otros equipos. Como el entrenador inglés ya ha recuperado su reputación, es muy probable que otros clubes de la Premier League también se interesen por sus servicios.

El especialista considera que el mayor éxito para el club y sus aficionados sería que el Coventry no se convirtiera en un simple outsider y siguiera el camino de clubes en constante crecimiento como el Brighton, el Brentford o el Bournemouth. Por ahora, Lampard prepara junto a sus jugadores los nuevos desafíos de la Premier League y pretende demostrar una vez más su capacidad como entrenador.