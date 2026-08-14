Frank Lampard se prepara para regresar a la Premier League con el Coventry

·4·Deportes
Frank Lampard se prepara para regresar a la Premier League con el Coventry

Una de las figuras legendarias del fútbol inglés, Frank Lampard, avanza con decisión hacia nuevos éxitos en su carrera como entrenador. Bajo su dirección, el Coventry City ganó el Championship y regresó a la Premier League después de 25 años, elevando una vez más el prestigio del técnico. Según Goal.com informa .

El Coventry atravesó momentos difíciles en los últimos años e incluso llegó a descender a la League Two. La reconstrucción del equipo hacia la máxima categoría comenzó bajo la dirección de Mark Robins, aunque su destitución en noviembre de 2024 sorprendió a todos. Después de asumir el cargo, Lampard demostró rápidamente su potencial y llevó al equipo a la primera división a través de los play-offs.

La experiencia de Lampard en la Premier League y su futuro

Anteriormente, su trabajo en el Chelsea y el Everton había generado algunas dudas sobre sus capacidades como entrenador. El técnico, de 48 años, pasó más de un año sin trabajar después de su segundo periodo interino en el Chelsea, pero logró recuperar por completo su reputación gracias a los resultados obtenidos con el Coventry. Los expertos destacan que su experiencia como entrenador y su buen conocimiento de la evolución de la Premier League serán de gran ayuda para el equipo.

La próxima temporada, el Coventry afrontará la difícil tarea de mantenerse en la máxima categoría. Muchos expertos prevén una dura lucha para el club. Aun así, el exdefensa del equipo Colin Hendry declaró en una entrevista exclusiva concedida a Goal que la directiva debe seguir apoyando a Lampard incluso en los momentos complicados; de lo contrario, sería muy injusto.

El interés de otros clubes

En opinión de Colin Hendry, aunque el Coventry atraviese dificultades, Frank Lampard no tendrá problemas para recibir ofertas de otros equipos. Como el entrenador inglés ya ha recuperado su reputación, es muy probable que otros clubes de la Premier League también se interesen por sus servicios.

El especialista considera que el mayor éxito para el club y sus aficionados sería que el Coventry no se convirtiera en un simple outsider y siguiera el camino de clubes en constante crecimiento como el Brighton, el Brentford o el Bournemouth. Por ahora, Lampard prepara junto a sus jugadores los nuevos desafíos de la Premier League y pretende demostrar una vez más su capacidad como entrenador.

Frank LampardCoventry CityPremier LeagueFútbolInglaterra
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Resuelto el conflicto en torno al traspaso de Davide FrattesiResuelto el conflicto en torno al traspaso de Davide FrattesiHoy, 16:33Sofie Lundgaard deja el Liverpool y ficha por el EintrachtSofie Lundgaard deja el Liverpool y ficha por el EintrachtHoy, 16:19Alan Smith revela qué espera de Bukayo SakaAlan Smith revela qué espera de Bukayo SakaHoy, 16:13Jamie Carragher, asombrado por la situación de Myles Lewis-SkellyJamie Carragher, asombrado por la situación de Myles Lewis-SkellyHoy, 15:55Decisión impactante: Mourinho diseña un plan para convertir al Real Madrid en un equipo invencibleDecisión impactante: Mourinho diseña un plan para convertir al Real Madrid en un equipo invencibleHoy, 15:45¿Makhachev o Garry? Las estrellas del deporte uzbeko dan sus pronósticos¿Makhachev o Garry? Las estrellas del deporte uzbeko dan sus pronósticosHoy, 15:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov