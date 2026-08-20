« No hay fuerza capaz de detenerlos »: Paul Merson, sobre el dominio del Arsenal en la Premier League

El excentrocampista del Arsenal y reconocido analista Paul Merson valoró muy positivamente las opciones de los Gunners para la nueva temporada. En Sky Sports, el analista destacó que el equipo de Mikel Arteta cuenta con todo lo necesario para defender con solvencia su título de campeón de Inglaterra en la Premier League.

« Tan poderoso como el Manchester Cityde hace unos años »: la valoración de Merson

Paul Merson habló de la profundidad de la plantilla del Arsenal y de su regularidad en el campeonato, y afirmó que al equipo apenas le quedan puntos débiles:

« Ahora mismo no veo ningún equipo capaz de detener al Arsenal. Los Gunners ganarán la Premier League con mucha autoridad y no tienen ningún punto débil en el campeonato. Solo en la Champions League podrían aparecer algunas carencias. El Arsenal actual me recuerda al Manchester City que dominó por completo Inglaterra hace unos años. Porque los Gunners tienen al menos dos futbolistas de alto nivel para cada posición». — afirmó Paul Merson.

La situación del Arsenal antes de la temporada y el análisis del experto

Indicador Situación y detalles Conclusión del analista El Arsenal es claramente superior a sus demás rivales en la Premier League Estado de la plantilla Al menos dos futbolistas de nivel similar en cada posición Comparación La etapa de dominio del Manchester City hace unos años Factor de riesgo Solo podrían observarse ciertos puntos débiles en los partidos de la Champions League Inicio de la nueva temporada 21 de agosto — partido contra el Coventry en la 1.ª jornada de la Premier League

La primera prueba de la nueva temporada

El Arsenal de Mikel Arteta comenzará su andadura en la Premier League el 21 de agosto. El equipo se enfrentará al Coventry en la primera jornada y dará el primer paso para defender su título.

¿Creen que el Arsenal seguirá siendo imbatible en la Premier League esta temporada y conservará el título, o sus principales rivales conseguirán detenerlo?

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