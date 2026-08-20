« No hay fuerza capaz de detenerlos »: Paul Merson, sobre el dominio del Arsenal en la Premier League

·0·Deportes
« No hay fuerza capaz de detenerlos »: Paul Merson, sobre el dominio del Arsenal en la Premier League

El excentrocampista del Arsenal y reconocido analista Paul Merson valoró muy positivamente las opciones de los Gunners para la nueva temporada. En Sky Sports, el analista destacó que el equipo de Mikel Arteta cuenta con todo lo necesario para defender con solvencia su título de campeón de Inglaterra en la Premier League.

« Tan poderoso como el Manchester Cityde hace unos años »: la valoración de Merson

Paul Merson habló de la profundidad de la plantilla del Arsenal y de su regularidad en el campeonato, y afirmó que al equipo apenas le quedan puntos débiles:

« Ahora mismo no veo ningún equipo capaz de detener al Arsenal. Los Gunners ganarán la Premier League con mucha autoridad y no tienen ningún punto débil en el campeonato. Solo en la Champions League podrían aparecer algunas carencias. El Arsenal actual me recuerda al Manchester City que dominó por completo Inglaterra hace unos años. Porque los Gunners tienen al menos dos futbolistas de alto nivel para cada posición». — afirmó Paul Merson.

La situación del Arsenal antes de la temporada y el análisis del experto

Indicador

Situación y detalles

Conclusión del analista

El Arsenal es claramente superior a sus demás rivales en la Premier League

Estado de la plantilla

Al menos dos futbolistas de nivel similar en cada posición

Comparación

La etapa de dominio del Manchester City hace unos años

Factor de riesgo

Solo podrían observarse ciertos puntos débiles en los partidos de la Champions League

Inicio de la nueva temporada

21 de agosto — partido contra el Coventry en la 1.ª jornada de la Premier League

La primera prueba de la nueva temporada

El Arsenal de Mikel Arteta comenzará su andadura en la Premier League el 21 de agosto. El equipo se enfrentará al Coventry en la primera jornada y dará el primer paso para defender su título.

¿Creen que el Arsenal seguirá siendo imbatible en la Premier League esta temporada y conservará el título, o sus principales rivales conseguirán detenerlo?

¡Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato este importante análisis con los aficionados de la Premier League!

ArsenalPaul MersonManchester CityMikel ArtetaCoventry
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

De vuelta en el Barcelona, João Cancelo revela sus ambiciones en la Champions LeagueDe vuelta en el Barcelona, João Cancelo revela sus ambiciones en la Champions LeagueHoy, 21:16Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?Hoy, 21:09Dustin Poirier analiza la difícil victoria de Makhachev ante GarryDustin Poirier analiza la difícil victoria de Makhachev ante GarryHoy, 21:02Drogba envía un mensaje inesperado a Mourinho a través de DiomandeDrogba envía un mensaje inesperado a Mourinho a través de DiomandeHoy, 20:57Bologna podría fichar a un veterano del fútbol italianoBologna podría fichar a un veterano del fútbol italianoHoy, 20:16Regreso a Cataluña: el FC Barcelona firma un contrato de tres años con João CanceloRegreso a Cataluña: el FC Barcelona firma un contrato de tres años con João CanceloHoy, 19:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)