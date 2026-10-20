Primer gol de Marmoush: el Tottenham vence al Coventry en casa

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Primer gol de Marmoush: el Tottenham vence al Coventry en casa

En el marco de la 7ª jornada de la Premier League inglesa, el club londinense Tottenham recibió en su estadio al Coventry, considerado uno de los equipos más tenaces de la liga.

Los pupilos de Roberto De Zerbi, en un encuentro intenso y ofensivo, anotaron tres goles para asegurar 3:1 una victoria fundamental.

Cuatro goles y una lucha intensa: Cronología del partido

El encuentro comenzó con una fuerte presión de los locales, brindando momentos emocionantes a los aficionados:

  • Minuto 14 — Gol rápido de Maddison: James Maddison demostró su gran calidad al abrir el marcador, poniendo a los londinenses por delante — 1:0;

  • Minuto 49 — La respuesta de los visitantes: Al inicio de la segunda mitad, Rudoni igualó el marcador para los visitantes, reiniciando la lucha — 1:1;

  • Minuto 58 — El debut goleador de Marmoush: El delantero egipcio Omar Marmoush marcó su primer gol con el equipo, devolviendo la ventaja a los «Spurs» — 2:1;

  • Minuto 90+6 — El golpe final: En los últimos minutos del tiempo añadido, Ben Davies, quien entró desde el banquillo, anotó para sentenciar el resultado final — 3:1.

Situación en la tabla

Esta victoria era vital para que el Tottenham mejorara su posición en la clasificación:

  • El Tottenham asciende: El equipo dirigido por De Zerbi alcanzó los 6 puntos y subió al puesto 16 de la tabla;

  • Coventry en zona peligrosa: El Coventry, con los mismos 6 puntos, cayó al puesto 17 debido a la diferencia de goles.

PL. Jornada 7

Tottenham — Coventry 3:1

Goles: Maddison (14), Marmoush (58), Davies (90+6) — Rudoni (49).

  • Tottenham: Kinski, Adarabioyo (Mateus Fernandes, 71), van Hecke, van de Ven, Gray, Maddison (Ben Davies, 69), Robertson (Gallagher, 69), Tonali, Kudus, Solanke, Marmoush.

  • Coventry: Rushworth, Ayew, Pinnock, Brobbey, Dasilva, Thomas-Asante, Brandon, Rudoni, Sakamoto, Yirenkyi (Oneka, 60), Grimes, Sheriff (Awoniyi, 60).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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