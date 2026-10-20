11 partidos, 11 goles: Mbappé habla abiertamente sobre su brillo en el Real y los dolorosos altibajos

El club Real Madrid y el delantero de la selección nacional de Francia Kylian Mbappé habló abiertamente sobre su largo camino en el fútbol de élite, sus experiencias personales y su filosofía.

Una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial atrajo la atención de aficionados y expertos al evaluar su trayectoria en una entrevista con la prestigiosa revista Onze Mondial dando la nota máxima a su carrera.

«¡10 de 10!»: ¿Por qué Mbappé dio esa calificación?

La estrella francesa enfatizó que al evaluar su carrera no priman los números fríos, sino la invaluable experiencia adquirida:

Nota máxima: «¿Cómo evalúo mi carrera? ¡10 de 10! Ha sido un camino realmente rico en grandes éxitos y derrotas dolorosas;

Los trofeos no son lo principal: He ganado suficientes trofeos en mi carrera, y también he perdido muchos. Muchos creen que eso es lo más importante, pero los goles y los trofeos no son mi único objetivo en la vida;

11 años nada aburridos: En mis 10-11 años de carrera en el fútbol, no he tenido ni una sola temporada aburrida. Nunca he dado nada por sentado. Ha habido grandes cimas y caídas dolorosas, pero he sentido cada experiencia plenamente y he dado todo lo que tengo», declaró el delantero francés.

Un inicio fantástico en Madrid y la expectativa por el Balón de Oro

Esta temporada, el delantero de 27 años muestra una forma espectacular con la camiseta del «club blanco» y ya se ha convertido en un verdadero líder:

Estadísticas fenomenales esta temporada: Kylian ha logrado marcar 11 goles y dar 2 asistencias en 11 partidos oficiales disputados con el Real;

Favorito al Balón de Oro: Gracias a su rendimiento prolífico, Mbappé es considerado uno de los principales candidatos al Balón de Oro que se entregará en la prestigiosa ceremonia del 26 de octubre.

Las audaces declaraciones de Mbappé y sus acciones decisivas en el campo demuestran que no solo es uno de los mejores goleadores del mundo, sino un líder que ha alcanzado una madurez absoluta.