11 partidos, 11 goles: Mbappé habla abiertamente sobre su brillo en el Real y los dolorosos altibajos

·38·Deportes
11 partidos, 11 goles: Mbappé habla abiertamente sobre su brillo en el Real y los dolorosos altibajos

El club Real Madrid y el delantero de la selección nacional de Francia Kylian Mbappé habló abiertamente sobre su largo camino en el fútbol de élite, sus experiencias personales y su filosofía.

Una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial atrajo la atención de aficionados y expertos al evaluar su trayectoria en una entrevista con la prestigiosa revista Onze Mondial dando la nota máxima a su carrera.

«¡10 de 10!»: ¿Por qué Mbappé dio esa calificación?

La estrella francesa enfatizó que al evaluar su carrera no priman los números fríos, sino la invaluable experiencia adquirida:

  • Nota máxima: «¿Cómo evalúo mi carrera? ¡10 de 10! Ha sido un camino realmente rico en grandes éxitos y derrotas dolorosas;

  • Los trofeos no son lo principal: He ganado suficientes trofeos en mi carrera, y también he perdido muchos. Muchos creen que eso es lo más importante, pero los goles y los trofeos no son mi único objetivo en la vida;

  • 11 años nada aburridos: En mis 10-11 años de carrera en el fútbol, no he tenido ni una sola temporada aburrida. Nunca he dado nada por sentado. Ha habido grandes cimas y caídas dolorosas, pero he sentido cada experiencia plenamente y he dado todo lo que tengo», declaró el delantero francés.

Un inicio fantástico en Madrid y la expectativa por el Balón de Oro

Esta temporada, el delantero de 27 años muestra una forma espectacular con la camiseta del «club blanco» y ya se ha convertido en un verdadero líder:

  • Estadísticas fenomenales esta temporada: Kylian ha logrado marcar 11 goles y dar 2 asistencias en 11 partidos oficiales disputados con el Real;

  • Favorito al Balón de Oro: Gracias a su rendimiento prolífico, Mbappé es considerado uno de los principales candidatos al Balón de Oro que se entregará en la prestigiosa ceremonia del 26 de octubre.

Las audaces declaraciones de Mbappé y sus acciones decisivas en el campo demuestran que no solo es uno de los mejores goleadores del mundo, sino un líder que ha alcanzado una madurez absoluta.

Kylian MbappéReal MadridBalón de OroSelección de FranciaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé, prohibido hablar del Balón de OroKylian Mbappé, prohibido hablar del Balón de Oro22 septiembre 23:37«¡Le espera un gran futuro!»: Kylian Mbappé habla abiertamente sobre Lamine Yamal«¡Le espera un gran futuro!»: Kylian Mbappé habla abiertamente sobre Lamine Yamal17 septiembre 20:33Diego Simeone elige a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026Diego Simeone elige a Lionel Messi para el Balón de Oro 202615 septiembre 23:20Jorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundoJorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundo15 septiembre 11:15Lamine Yamal se postula como candidato al Balón de Oro 2026Lamine Yamal se postula como candidato al Balón de Oro 202614 septiembre 13:17Giro inesperado en la carrera por el Balón de Oro: el ranking según The AthleticGiro inesperado en la carrera por el Balón de Oro: el ranking según The Athletic9 septiembre 21:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos