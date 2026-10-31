Resultados oficiales de la votación: ¿Cómo ganó Harry Kane el Balón de Oro?

Considerado el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, el «Balón de Oro» ha anunciado los resultados oficiales de la votación de periodistas internacionales y el recuento exacto de puntos. Según estos, el prestigioso galardón recae en el goleador del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane.En una encuesta en la que participaron 100 periodistas deportivos líderes de todo el mundo, el delantero inglés obtuvo

1055 puntos superando por un estrecho margen a su perseguidor más cercano, la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé (1027 puntos). El tercer puesto del podio fue para el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal (881 puntos). Top 10: Tabla completa de resultados de la votación del Balón de Oro

El top 10 formado por la elección de los periodistas quedó de la siguiente manera:

1. Harry Kane