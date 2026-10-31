Resultados oficiales de la votación: ¿Cómo ganó Harry Kane el Balón de Oro?
Considerado el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, el «Balón de Oro» ha anunciado los resultados oficiales de la votación de periodistas internacionales y el recuento exacto de puntos. Según estos, el prestigioso galardón recae en el goleador del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane.En una encuesta en la que participaron 100 periodistas deportivos líderes de todo el mundo, el delantero inglés obtuvo
1055 puntos superando por un estrecho margen a su perseguidor más cercano, la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé (1027 puntos). El tercer puesto del podio fue para el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal (881 puntos). Top 10: Tabla completa de resultados de la votación del Balón de Oro
El top 10 formado por la elección de los periodistas quedó de la siguiente manera:
1. Harry Kane
(Inglaterra, Bayern de Múnich) — 1055 puntos (Ganador); 2. Kylian Mbappé
(Francia, Real Madrid) — 1027 puntos; 3. Lamine Yamal(España, FC Barcelona) —
881 puntos; 4. Rodri (España, Manchester City) —726 puntos;
5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) — 612 puntos;6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG) —541 puntos;
7. Ousmane Dembélé (Francia, PSG) — 418 puntos;8. Erling Haaland
(Noruega, Manchester City) — 378 puntos; 9. Michael Olise(Francia, Bayern de Múnich) —
296 puntos; 10. Fabián Ruiz (España, PSG) —201 puntos.
Análisis de la votación: La diferencia decisiva de 28 puntos Las cifras publicadas muestran lo reñido que estuvo el resultado final:Competencia intensa:La diferencia entre Harry Kane y Kylian Mbappé fue de solo 28 puntos.Es una de las distancias más cortas de los últimos años;
Presión de la nueva generación: La entrada de Lamine Yamal(18 años) en el top 3 con 881 puntos demuestra que la nueva generación ha llegado a la cima;
Leyendas y hegemonía parisina: Lionel Messi mantiene el 5º puesto a pesar de jugar en EE. UU. El PSG cuenta con tres jugadores (Kvaratskhelia, Dembélé, Ruiz) en el top 10. Para Kane, esta victoria no es solo la cima de su carrera, sino un reconocimiento histórico largamente esperado.
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