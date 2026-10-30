Considerado el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol, el « Balón de Oro » ha visto revelados detalles inesperados y presiones tras bambalinas después de la ceremonia de entrega. Tras la gala celebrada el lunes 26 de octubre, un reconocido periodista neerlandés que participó directamente en el proceso de votación hizo una declaración abierta sobre las presiones que enfrentó y sus elecciones.

Esta confesión, publicada por el medio « Madrid Zone », ha causado un gran revuelo y debate en la comunidad futbolística mundial.

« Oferta de entrevista exclusiva »: ¿Cómo fueron presionados los votantes?

Según el experto neerlandés, a medida que se acercaba la fecha límite de la encuesta, se observaron intentos claros de influir en los periodistas votantes por diversos medios:

La intervención de las agencias de relaciones públicas: « A medida que se acercaba el proceso de votación, la presión se volvió excesiva. Intentaron cambiar la opinión de los periodistas por diversos medios y métodos », afirma;

La oferta en torno a Harry Kane: El periodista citó como ejemplo un acercamiento inusual realizado por los representantes del goleador inglés: « Por ejemplo, recibí personalmente una carta del equipo de relaciones públicas de Harry Kane. Me preguntaron si estaba interesado en organizar una gran entrevista exclusiva con el delantero ». Era evidente que tales ofertas se hacían con el fin de ganarse el favor de los periodistas en vísperas de la votación.

Las elecciones del periodista: Mbappé, Lamine Yamal y Rodri

El especialista neerlandés también aclaró los criterios bajo los cuales distribuyó sus votos:

Kylian Mbappé en primer lugar: « Mbappé hizo historia en la Copa del Mundo, por eso para mí era el más merecedor y el mejor »;

El debate entre Lamine Yamal y Rodri: Aunque el experto elogió mucho el juego fenomenal de la joven estrella del « FC Barcelona » Lamine Yamal en los últimos meses, destacó que el centrocampista Rodri demostró una mayor superioridad y liderazgo en competiciones de gran escala a nivel mundial.

Los organizadores admiten: una diferencia mínima entre Kane y Mbappé

Una vez anunciado oficialmente el ganador, los organizadores del evento revelaron datos inesperados sobre la dinámica de la votación:

El liderazgo de la estrella francesa: El comité organizador admitió que durante gran parte del proceso de conteo de votos, Kylian Mbappé lideró con confianza;

Una ventaja mínima: Solo en la última etapa, Harry Kane logró superar a Mbappé por una diferencia mínima de puntos para llevarse el trofeo principal.

Esta declaración abierta del periodista neerlandés demostró una vez más la fuerte influencia de las grandes campañas mediáticas y de relaciones públicas en torno al premio de fútbol más prestigioso del mundo.