Diego Simeone elige a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026

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Diego Simeone elige a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha expresado su apoyo a Lionel Messi para el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol, rechazando las candidaturas de Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Según Goal.com, el experimentado técnico está convencido de que las brillantes actuaciones del delantero argentino en la Copa del Mundo lo sitúan por encima de todos sus competidores. Así lo informa Goal.com informa .

Las discusiones sobre este tema se intensificaron tras las declaraciones del extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal. La joven estrella había afirmado que él y el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, eran actualmente los dos mejores jugadores del mundo. Sin embargo, Simeone rechazó firmemente esta idea en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna.

La elección de Simeone y el factor de la Copa del Mundo

Al responder a las preguntas de los periodistas, el entrenador del Atlético no dudó ni un segundo en valorar las posibilidades de su compatriota Lionel Messi. Simeone destacó que las acciones del jugador de 39 años en el escenario internacional siguen siendo inigualables.

«Sin duda, Messi», dijo Diego Simeone a los medios. «Después de la Copa del Mundo que vivió y a su edad actual, sigue siendo superior a los demás, no hay duda al respecto».

La razón principal de esta opinión del técnico argentino es el hecho de que Lionel Messi llevó a su selección nacional hasta la final de la Copa del Mundo 2026. Aunque fueron derrotados por España en el partido decisivo, para Simeone, mantener un nivel de juego tan alto a los 39 años es más importante que los resultados de otros candidatos.

Las pretensiones de los competidores y los planes futuros

Se señala que Yamal, tras ganar la Copa del Mundo, La Liga y la Supercopa de España con España, había declarado que merecía el premio de 2026. Asimismo, el vigente ganador Ousmane Dembélé no ocultó sus ambiciones, afirmando que haría todo lo posible para que el trofeo siguiera en manos del jugador del PSG.

Sin embargo, Diego Simeone, al tiempo que negaba las posibilidades de jugadores como Rodri, Harry Kane u Ousmane Dembélé, reiteró que la experiencia y el talento de Lionel Messi a nivel mundial superan cualquier competencia.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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