Una victoria heroica e intensa: Italia derrota a Francia en casa

Uno de los duelos más centrales e intensos de la 5ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA tuvo lugar en la península itálica. Recibiendo a la selección de Francia en su estadio, Italia brindó a los aficionados el partido intenso que esperaban al vencer a su rival por un marcador de 3:1 consolidando aún más su posición de liderazgo en el grupo.

El gol tempranero de Francia y la contundente remontada italiana

Los visitantes comenzaron el encuentro con determinación y el joven talento Michael Olise abrió el marcador apenas en el minuto 10 (0:1), lo que parecía dar una ventaja psicológica a los franceses.

Sin embargo, los italianos se recuperaron rápidamente tras este golpe e intensificaron sus ataques:

Minuto 26: Francesco Esposito acertó a la portería rival y restableció el equilibrio (1:1).

Minuto 63: El centrocampista Davide Frattesi, que entró en la segunda parte, aprovechó su oportunidad para poner a Italia por delante (2:1).

Minuto 75: Frattesi marcó de nuevo, esta vez de penalti, sentenciando el partido con un doblete (3:1).

Estadísticas y detalles del partido Información Resultado final Italia — Francia 3:1 Goleadores Francesco Esposito (26), Davide Frattesi (63, 75 penalti) — Michael Olise (10) Situación en el torneo Italia es 1ª con 13 puntos, Francia ocupa la 2ª posición Amonestaciones F. Esposito (39), Bastoni (71) — Jacquet (13)

Alineaciones titulares

Italia: Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Michael Kayode, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaghi (Federico Dimarco, 62), Giorgio Scalvini, Sandro Tonali, Davide Frattesi (Moussa Doumbia, 73), Francesco Esposito (Antonio Vergara, 62), Pio Esposito.

Francia: Mike Maignan, Ethan Jacquet, Dayot Upamecano, Bradley Barcola (Noah Croupi, 77), Malo Gusto (Saël Kumbedi, 76), Da Cunha, Désiré Doué (Mayulu, 77), Michael Olise, Adrien Rabiot, Adrien Truffert (Souleymane Diouf, 77), Rayan Cherki (Eduardo Camavinga, 82).

De este modo, tras esta victoria, los italianos aumentan su puntuación y se mantienen con firmeza en el primer lugar del grupo.

¿Crees que el gran estado de forma de la selección italiana les permitirá ser los principales candidatos al título de la Liga de Naciones de la UEFA? ¡Deja tu opinión en los comentarios!