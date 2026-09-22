El delantero de la selección de Francia y del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha sido objeto de duras críticas debido a sus ambiciones personales. El campeón del mundo y exjugador Frank Leboeuf, en una entrevista con GOAL, aconsejó a la estrella dejar de hablar abiertamente sobre el Balón de Oro. Según el experto, tales declaraciones demuestran que el jugador prioriza los resultados individuales sobre los intereses colectivos, dando la razón a sus críticos. Así lo informa Goal.com informa .

Kylian Mbappé ha registrado resultados de alto nivel a nivel individual en las últimas temporadas. La temporada pasada, con el Real Madrid, marcó 42 goles, ganando el título de máximo goleador de La Liga. También estableció récords históricos con la selección de Francia, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de su país con 66 goles, además de batir récords en la historia de los Mundiales.

La falta de trofeos colectivos

Sin embargo, a pesar de sus logros personales, Mbappé tiene dificultades para ganar trofeos colectivos. Se espera que su posición en el proceso de votación del Balón de Oro 2026 disminuya, ya que competidores como Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia son considerados los principales favoritos. El hecho de que el delantero de 27 años proclame públicamente que merece el título de mejor jugador del mundo está causando descontento en muchos sectores.

Frank Leboeuf señala que Mbappé da la impresión de que cada acción en el campo la hace para sí mismo. El exjugador lo comparó con Raphinha, quien está teniendo un rendimiento excepcional con el Barcelona, destacando que cada movimiento del jugador catalán sirve exclusivamente al interés del equipo.

Comparación con Raphinha

Según ixbt.com y GOAL, nadie diría que Raphinha es un mejor número nueve que Kylian Mbappé, ya que el brasileño juega en esa posición por primera vez. Mbappé, por su parte, lleva casi diez años jugando como delantero centro. A pesar de esto, Raphinha destaca esta temporada con 14 goles, enfocándose más en el juego colectivo.

En un momento en que el Real Madrid no está jugando bien y le cuesta ganar, las declaraciones de Mbappé sobre el Balón de Oro complican aún más la temporada. Los expertos aconsejan al delantero dejar de pensar en premios individuales y empezar a centrarse en lograr victorias junto a su club.