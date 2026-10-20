Nuestros atletas conquistan los podios en los Juegos Para-Asiáticos

La delegación de Uzbekistán ha registrado nuevos logros importantes en los Juegos Para-Asiáticos de verano de 2026, organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya.

En las reñidas competiciones de para-atletismo, nuestros compatriotas demostraron gran voluntad y destreza, añadiendo al medallero de nuestro equipo nacional 3 medallas de plata y 3 de bronce — un total de 6 valiosas medallas.

3 medallas de plata en las finales

En intensas competiciones, los representantes de Uzbekistán obtuvieron el segundo lugar, asegurando el título de subcampeones:

Asila Mirzayorova (clase T11): En la final femenina de 200 metros, mostró una gran velocidad junto a su guía Sardor Baxtiyorov, completando la distancia en 25,86 segundos y ganando la medalla de plata;

Yoqutxon Holbekova (clase F12): Demostrando su habilidad en el sector de lanzamiento de jabalina, lanzó el artefacto a 32,43 metros y subió al segundo escalón del podio;

Yorqinbek Odilov (clase F57): Participando en el programa masculino de lanzamiento de disco, 45,10 metros registró este resultado para asegurar la medalla de plata.

3 medallas de bronce: nuestros compatriotas completan el podio

Además, en las disciplinas técnicas, los atletas uzbekos terminaron en el top tres, otorgando medallas de bronce a nuestra delegación:

Angelina Kolesnikova (clase F44/F64): En las competiciones femeninas de lanzamiento de disco, 30,10 metros se convirtió en medallista de bronce con este registro;

Diyorbek Umarov (clase F12): Compitiendo en lanzamiento de peso masculino, 12,54 metros entró en el top tres con este resultado;

Sodiqjon Mamadiyev (clase T37): Participando en la competición de salto de longitud, 5,69 metros saltó esta distancia y ganó la medalla de bronce.

Estos resultados fructíferos de nuestros para-atletas en los Juegos Para-Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 aseguran que el equipo de Uzbekistán fortalezca su posición en el medallero general.