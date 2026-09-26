Encuentros importantes de Uzbekistán en el escenario deportivo internacional en Aichi-Nagoya

Los Juegos Asiáticos de verano Aichi-Nagoya 2026, que se celebran en Japón, no solo son un campo de batalla por las medallas, sino también un espacio de diálogo crucial entre los representantes de la comunidad deportiva internacional. La delegación uzbeka ha participado en varios encuentros prestigiosos en el marco de este gran foro deportivo.

Los XX Juegos Asiáticos de verano, organizados por la prefectura de Aichi y la ciudad de Nagoya, se llevan a cabo del 19 de septiembre al 5 de octubre. Uzbekistán participa en esta competición con la delegación más grande de su historia: 396 atletas defienden los colores del país en 42 disciplinas deportivas.

Junto con las competiciones, de Uzbekistán continúan los encuentros destinados a fortalecer la cooperación con las organizaciones deportivas internacionales.

Reunión con Kirsty Coventry

En el marco de Aichi-Nagoya 2026, Otabek Umarov, vicepresidente del Consejo Olímpico de Asia y primer vicepresidente del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, junto con Shahnoza Mirziyoyeva, miembro del buró ejecutivo de World Aquatics y primera vicepresidenta del Comité Paralímpico Nacional de Uzbekistán, se reunieron con la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

Durante el diálogo, se discutieron temas relacionados con el desarrollo de la cooperación en la comunidad deportiva internacional, el apoyo al movimiento olímpico y la garantía de condiciones dignas para los atletas.

Kirsty Coventry ya había conocido las infraestructuras deportivas y las condiciones creadas para los atletas en Japón antes del inicio de Aichi-Nagoya 2026. La líder del COI evaluó positivamente las instalaciones de alojamiento de los atletas en Nagoya.

Un espacio de diálogo internacional importante para Uzbekistán

Aichi-Nagoya 2026 se consolida no solo como una de las mayores competiciones deportivas del continente, sino también como una plataforma de diálogo esencial que reúne a los líderes de las organizaciones deportivas asiáticas y mundiales.

En particular, la participación de la dirección del Consejo Olímpico de Asia y de los representantes del Comité Olímpico Internacional en los procesos de competición subraya la relevancia de la agenda de cooperación internacional en el ámbito deportivo. Según el OCA, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, y el presidente del OCA, el Jeque Joaan bin Hamad Al Thani, visitaron Nagoya para reunirse con los atletas e inspeccionar sus lugares de alojamiento en el marco de Aichi-Nagoya 2026.

Desde este punto de vista, los intercambios de los representantes uzbekos con los líderes de las organizaciones deportivas internacionales también revisten una importancia capital para la diplomacia deportiva del país.

El enfoque principal se centró en garantizar condiciones dignas para los atletas, apoyar el movimiento olímpico y llevar la cooperación internacional a un nuevo nivel.

La cuestión de la organización de grandes competiciones a un alto nivel

Otro eje importante de los encuentros fue la cuestión de la organización de competiciones internacionales a un nivel elevado.

En el deporte moderno, el resultado de una competición no se define solo por el rendimiento en el campo o en las arenas. La vida de los atletas, su preparación, el apoyo médico y logístico, así como la infraestructura de la competición deben cumplir con altos estándares.

Aichi-Nagoya 2026 demuestra que se presta gran atención a estos temas. 45 comités olímpicos nacionales participan en la competición, y los atletas se alojan en hoteles, residencias temporales y un crucero en Nagoya y la prefectura de Aichi.

Nuevos diálogos en la diplomacia deportiva uzbeka

Los encuentros de Otabek Umarov y Shahnoza Mirziyoyeva con los líderes de las organizaciones deportivas internacionales de Uzbekistán tienen como objetivo desarrollar aún más los lazos de cooperación en el movimiento olímpico y deportivo mundial.

En estos diálogos, ocupan un lugar importante áreas como la protección de los intereses de los atletas, el estudio de la experiencia en la organización de competiciones internacionales, el desarrollo de infraestructuras deportivas y la ampliación de la cooperación con organizaciones internacionales.

Actualmente, la delegación uzbeka participa en Aichi-Nagoya 2026 con un equipo numeroso. Según el Comité Olímpico Nacional, los atletas del país compiten por medallas en 42 disciplinas deportivas.

De este modo, los Juegos Asiáticos en Japón se convierten no solo en un terreno de lucha por las medallas para los atletas uzbekos, sino también en una plataforma importante para fortalecer aún más los lazos del país con la comunidad deportiva internacional.

En Aichi-Nagoya,el objetivo principal de los encuentros se concentra en un punto: desarrollar aún más el deporte uzbeko en el escenario internacional, asegurar condiciones dignas para los atletas y organizar grandes competiciones a un alto nivel.